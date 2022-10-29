В Роспотребнадзоре назвали «цербер» более заразным, чем «омикрон»

Варианты штамма коронавируса «цербер» не опаснее других линий «омикрона», а по сравнению с «дельтой» даже протекает легче, но этот вид более заразен, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Принципиальных отличий варианта BQ.1.1 «цербер» от других вариантов «омикрона» нет – как по симптоматике, так и по течению болезни. Он ничуть не тяжелее их», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной.

Ранее сообщалось, что в РФ выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма «омикрон» «цербер».

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