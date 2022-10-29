 

Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 72 человек

29.10.2022, 6:35, Новости дня
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Число жертв тайфуна Nalgae на Филиппинах достигло 72 человек, 33 получили ранения, следует из отчета Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна погибли 67 человек. Также сообщается, что не менее 14 человек пропали без вести.

Всего 181,1 тыс. человек оказались затронуты тайфуном. Около 12,1 тыс. человек покинули дома, часть разместились в эвакуационных центрах, передает РИА «Новости».

В результате тайфуна повреждены 71 дорога, 16 мостов и 58 морских портов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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