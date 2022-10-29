Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России. Большинство из них вернулись на историческую родину, поскольку определили у себя еврейские корни. Среди них – Максим Галкин, мать которого – чистокровная еврейка. А теперь жена этого иностранного агента тоже получила синий израильский “даркон” – паспорт.

Вместе с тем, Пугачева получила и ряд льгот в Израиле. Например, Министерство алии и интеграции, которое отвечает за возвращение на Землю Обетованную евреев, уведомило Пугачеву, что если у нет своего жилья (а живет она в доме брата своего мужа-иноагента), то может претендовать на частичную компенсацию аренды (около 1000 шекелей или 17400 рублей) или даже на социальное жилье. Привычных замков ей тут не будет, но маленькая квартира в доме престарелых, где живут пенсионеры за минимальную плату, ее уже ждет. Еще Алла Пугачева имеет право на скидки при оплату электричества и арноны (муниципальный налог на земли и здания, который с 2023 года вырастет на 1,37%), скидки на лекарства, скидки на различные мероприятия.

Власти гарантируют Пугачевой и бесплатное получение медицинской страховки. Однако стоматологические услуги в нее не входят, поэтому, если что, финансируемому Украиной Галкину надо будет открывать кошелек и лечить кариес жене-пенсионерке.

А вот что касается пенсии в Израиле, тот тут некогда главной российской певице не на что рассчитывать. По закону этого государства на выплаты в старости право имеет только человек, который проработал в Израиле хотя бы 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд. Если же по какой-то причине человек не выплачивал эти взносы, он имеет право только на пособие по старости, которое выплачивается Институтом национального страхования “Битуах Леуми”. Это около 800 долларов в месяц (примерно 49 тысяч рублей).

Но их этих денег она, скорее всего, не получит, потому что для назначения пособия Пугачевой ее собственные накопления не должны превышать определенной суммы, также при назначении пособия учитываются активы, которые остались в России. Наконец, если она уедет из Израиля более чем на 72 дня, то лишится всех выплат.