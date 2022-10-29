 

Врач назвал простые способы снижения аппетита

29.10.2022, 6:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Повышенный аппетит – проблема многих людей, которая приводит к перееданию и набору лишнего веса и ожирению. Поэтому очень важно контролировать прием пищи.Диетолог Михаил Гинзбург назвал два способа снижения аппетита в недавнем видео, которое он опубликован на платформе “Яндекс.Дзен”.

Правило малых порций, кажется, знают все, но мало кто понимает необходимость небольшой посуды. По словам Гинзбурга, чем меньше тарелка, тем меньше в ней будет калорий. Эксперт отметил, что порция в небольшой посуде будет восприниматься более сытной, чем та же в большой. Таким образом человек обманывает свой мозг и желудок.

Снизить аппетит также можно с помощью предварительной закуски. То есть примерно за 20 минут перед основным приемом пищи можно съесть что-нибудь небольшое. Так можно избавиться от желудочных факторах голода. Снижается кислотность и выделение пищеварительных соков.

При повышенном аппетите эксперт также советует за 10-15 минут до приема пищи выпить стакан кефира или съесть ложку гречки. Кстати, эта каша, по мнению диетолога и эндокринолога Евгения Арзамасцева, является самой полезной. Мол, ее можно употреблять в том числе тем, кто пытается снизить вес.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02.21 / Тело снежного человека было найдено и исследовано учеными

21.04.22 / Италия приняла за день больше 10 лодок с украинскими беженцами

26.07.20 / Нет предела совершенству: Крисси Тейген собирается вновь сделать операцию на груди

27.01.22 / Ценное чужое мнение: как меньше беспокоиться о том, что подумают другие, полюбить себя и стать увереннее

06.06.22 / Новая серия массовых убийств в США толкает конгресс к оружейной реформе

12.07.22 / Лейбористы Великобритании голосуют за доверие правительству Бориса Джонсона

23.06.21 / Скандалы: Михаил Гуцериев стал жертвой белорусского режима

18.01.22 / Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19

25.03.22 / Коронавирус повысил риск развития диабета

05.09.22 / Мнение: Ограничения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика