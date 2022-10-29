 

Идеальное место для праздника — в США открыли ресторан высокой кухни для собак

29.10.2022, 5:55, Разное
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В Сан-Франциско открылся ресторан для собак, где за 75 долларов четвероногий клиент получает обед из нескольких блюд, включая вафли из куриной кожи и тартар из стейка филе-миньон с перепелиными яйцами. Как передаёт NTD, разрабатывая меню, шеф-повар консультируется с ветеринаром, так что блюда получаются полезными и безопасными. Владелец ресторана хочет донести до людей мысль о том, что натуральная еда намного лучше кормов массового производства.

Часы кропотливой работы и лучшие продукты. Так рождаются изысканные десерты в этом новом ресторане в Сан-Франциско. Однако наслаждаться ими будут не люди, а их питомцы.

Шеф-повар Рахми Массарве открыл это заведение именно для собак. Здесь за 75 долларов четвероногий клиент получит обед из нескольких блюд, включая вафли из куриной кожи и тартар из стейка филе-миньон с перепелиными яйцами. Угощение предусмотрено и для хозяина собаки.

РАХМИ МАССАРВЕ, шеф-повар: Наше дегустационное меню — это небольшое развлечение. Здесь интересно как собакам, так и владельцам. Иногда я даже не знаю, кому больше понравилось.

Сан-Франциско — город гурманов. Здесь более 50 ресторанов отмечены звездой Мишлен. Также многие люди держат собак, поэтому появления собачьего ресторана, наверное, стоило ожидать.

ГОСТЬЯ РЕСТОРАНА: Я хотела устроить праздник для своего пса. Он для меня много значит. Это мой четвероногий ребёнок, а здесь идеальное место для праздника. Мы тоже гурманы. Думаю, и он теперь тоже.

ГОСТЬ РЕСТОРАНА: Конечно, мы не стали бы приходить сюда постоянно. Но сегодня моему псу исполнилось восемь лет, и мы решили потратиться.

Блюда готовят здесь так же хорошо, как в обычном, человеческом ресторане. Все продукты качественные и дорогие.

РАХМИ МАССАРВЕ: Мы используем много методов и уделяем внимание деталям. Например, на приготовление десертов нужно около двух дней. А съедают их за две секунды.

Разрабатывая меню, шеф-повар консультируется с ветеринаром. В итоге блюда получаются полезными и безопасными. Владелец ресторана хочет донести до людей мысль о том, что натуральная еда намного лучше кормов массового производства.

Дата выхода в эфир 27 октября 2022 года. 


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