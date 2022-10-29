 

Эксплуатировала рабов: Лазарев с потрохами сдал отгрохавшую шикарный особняк Гагарину

29.10.2022, 4:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как выяснилось во время судейства, одна из полуфиналисток Ани Галстян из Великого Новгорода в подростковом возрасте победила в проекте “Мастерская Гагариной” и прошла практику в команде знаменитости. Однако чуть позже начинающая исполнительница вопреки всему устроилась работать в строительную компанию.

Генеральный продюсер и ведущий “Нового Радио” Роман Емельянов заподозрил неладное: чему же серебряный призер “Евровидения-2015” учит юных протеже, раз те начинают карьеру в совсем другой сфере? К тому же, слишком сильно бренд “Мастерской” напомнил членам звездного жюри типичное название архитектурного бюро.

Сергей Лазарев не преминул поделиться и своими предположениями: “Полина же недавно отгрохала огромный особняк! Может, она заставляла своих стажеров таскать мешки с песком”, — в шутку “сдал” он коллегу. Но, как все знают, в каждой шутке…

К слову, Ани Галстян так и не
прошла в финал “Музыкастинга”, уступив желанное место Лизе Павлюковой.
Выступления остальных участников конкурса продлятся до конца недели — каждый
день с 18:00 многомиллионной аудитории “Нового Радио” и акулам шоу-бизнеса
предстоит выбирать по одному претенденту на звание лучшего из лучших. 31
октября станет известно имя победителя.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02.22 / Рыбам нужна эмоциональность, а Скорпионам — недоступность: в кого влюбляются знаки зодиака

05.09.21 / Христо Грозев снимет фильм «Любовь и голуби» о жизни сотрудников ФБК* за рубежом

30.06.20 / Вслед за Дэвидом Бекхэмом: брат Кейт Миддлтон рассказал о своем необычном хобби

22.06.22 / Скандалы: Олег Митволь готов возместить ущерб по делу о хищении более 900 млн рублей

19.05.22 / Рынок огнестрельного оружия в США переживает беспрецедентный бум

28.01.21 / Индия заблокировала китайскую сеть TikTok — Китай недоволен

10.08.21 / Скандалы: Бег по кругу

29.08.22 / Зоозащитники и экологи подрались в результате спора об искусственной коже

11.05.22 / Французским виноделам не хватает бутылок — стекло для них поставляла Украина

06.06.21 / У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь: имя и другие подробности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика