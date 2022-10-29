Так называемая политкорректность мешает США играть в украинском конфликте конструктивную роль

Критика в адрес авторов письма с призывом к Джо Байдену сменить курс по Украине доказала, что в США над всем господствует так называемая политкорректность. Как пишет Global Times, именно это мешает Америке играть в украинском конфликте конструктивную роль, а тем, кто призывает к инициативным дипломатическим усилиям, незамедлительно затыкают рот, что явно свидетельствует о том, что в США в целом нет такого явления, как демократия.



AP

30 членов прогрессивной фракции палаты представителей направили в понедельник письмо в Белый дом, призвав президента Джо Байдена вступить в прямые переговоры с Россией о прекращении украинского кризиса, однако уже на следующий день они его отозвали. Как пишет Global Times, это послание вызвало яростную негативную реакцию у многих демократов и республиканцев, которые считают эту идею нереалистичной. Авторы письма призвали Байдена дополнить экономическую и военную помощь США Украине «инициативными дипломатическими усилиями» и активизировать попытки по «формированию приемлемых механизмов прекращения огня», включая прямые переговоры с Россией. Как пишет Global Times, видные однопартийцы Байдена впервые потребовали от него изменить подход к Украине.

Как продолжает издание, урегулирование российско-украинского конфликта дипломатическими средствами — это весьма прагматичное предложение. Военные действия затянулись на восемь с лишним месяцев, что вызвало рост цен на продовольствие, энергоресурсы и прочие товары первой необходимости, а также привело к глобальной инфляции. В США она достигла рекордного значения за последние 40 лет. Это болезненный внутриполитический вопрос, который Байдену необходимо решить в срочном порядке, ведь соперники из Республиканской партии резко его критикуют. Поэтому нормализация обстановки на Украине посредством дипломатии, а не жестокими военными средствами позволит остановить дальнейшие траты американских ресурсов, что вполне соответствует интересам Демократической партии и США.

Доцент Китайского народного университета Дяо Дамин рассказал Global Times, что вначале прогрессисты из Демократической партии довольно пассивно выступали против той помощи, которую Байден оказывает Украине. Это объяснялось их так называемыми общими ценностями, враждебным отношением к РФ и обязательствами перед союзниками. Но конфликт затягивается, и его негативное воздействие на экономику США вынуждает их призывать Байдена к смене курса.

По мнению доцента Школы международных отношений Пекинского университета международных исследований Сюй Ляна, подписанное прогрессивной фракцией письмо отражает то обстоятельство, что в США есть люди, не желающие сползания США в болото этого грязного конфликта. Но критика в адрес письма и его отзыв показывают, что в Соединённых Штатах над всем господствует «политкорректность».

Для Вашингтона политкорректно поддерживать Киев и вводить санкции против Москвы. С самого начала украинского кризиса Соединённые Штаты настойчиво подстрекают другие страны к ужесточению антироссийских санкций и расширению военной помощи Киеву. Это говорит о том, что Америке не хватает силы воли, чтобы играть в этом конфликте конструктивную роль. В результате тем, кто призывает к инициативным дипломатическим усилиям, незамедлительно затыкают рот. Очевидно, в рядах Демократической партии, да и в США в целом нет такого явления, как демократия, ибо все они говорят в один голос.

Приближаются промежуточные выборы. Поскольку люди отрицательно оценивают Байдена и деятельность его партии, основная масса демократов может подумать, что публикация такого письма нанесёт ей вред, так как оно идёт вразрез с принципами американской политкорректности по украинскому вопросу.

«Для большинства демократов интересы выборов важнее, чем надёжное урегулирование украинского кризиса», — считает заместитель директора департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Китайского института международных исследований Чжан Тенцзюнь.

Как заключает издание, пока антироссийская и проукраинская политкорректность будет преобладать в американской политике и пока американские государственные деятели будут считать политическую наивность политической свободой, у США не появится прагматичный тип мышления и стремление к дипломатическим переговорам. Когда подавляют прагматиков и здравомыслящих людей, США не в состоянии играть справедливую роль в российско-украинском вопросе и брать на себя должную ответственность.

Это значит, что урегулировать российско-украинский конфликт будет труднее, так как это не просто противостояние между Москвой и Киевом. Это концентрированная вспышка геополитического конфликта, существующего между Россией и НАТО во главе с США. Будучи инициатором этого конфликта, Соединённые Штаты должны продемонстрировать определённую толику честности и настоять на каких-то содержательных мерах. Если Америка не воспользуется этой возможностью, сложно предсказать, как этот кризис будет развиваться в перспективе.