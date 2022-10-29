 

Популярная 20 лет назад прическа снова в моде: несколько вариантов зигзагообразного пробора

29.10.2022, 3:30, Разное
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В 2000-х годах в моду вошел зигзагообразный пробор волос. Зигзаги были и мелкими, и крупными, независимо от длины волос и задуманной прически. Казалось бы, все это в прошлом… Но нет! Зигзаг снова в тренде! Многие известные личности уже успели продемонстрировать себя с такими прическами.

Возрождение зигзага

Возрождению трендов из прошлого способствуют те, кто родился в период примерно с 1995 по 2012 год. Как уже упоминалось выше, на публике с зигзагообразными проборами все чаще и чаще появляются знаменитости.

К примеру, такой пробор в сочетании с традиционным пучком продемонстрировала Белла Хадид – известная супермодель. Американская певица Ариана Гранде также размещает в социальных сетях фото с таким пробором. Да и не только звездам нравятся такие образы…

На сегодняшний день в TikTok можно увидеть немало видеороликов, в которых девушки показывают пошаговое выполнение пробора виде зигзага. Это очень просто. Для этого нужны лишь гребешок и лак или мусс для волос.


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