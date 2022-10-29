“Ретиноловый сэндвич” как свежий бьюти-тренд в уходе за кожей: польза и особенности

Ретинол – одна из форм витамина A. Это полезное средство для ухода за кожей. Оно обладает антивозрастным эффектом, борется с морщинами и устраняет гиперпигментацию. Но ретинол – довольно агрессивный компонент, который может вызвать негативные реакции со стороны кожи. В последнее время появился новый бьюти-тренд – “ретиноловый сэндвич”. Он позволяет избежать нежелательных эффектов. В статье мы подробно расскажем об этом методе применения ретинола.

Ретинол: польза и вред

Ретинол входит в состав многих отбеливающих и антивозрастных кремов. Он также содержится в сыворотках против морщин вокруг глаз. Косметологи рекомендуют применять такие средства только на ночь, а днем использовать кремы с SPF-защитой. Это связано с тем, что витамин A увеличивает фоточувствительность кожи.

Ретинол – очень активное вещество. Оно может вызвать раздражение, шелушение и сухость эпидермиса. Такие нежелательные эффекты чаще всего наблюдаются у людей с сухой и чувствительной кожей.

“Ретиноловый сэндвич”: что это такое?

“Ретиноловый сэндвич” – это особый метод ухода за кожей. Он предусматривает нанесение крема или сыворотки с ретинолом между двумя слоями увлажняющего средства.

При этом методе средство с ретинолом напрямую не контактирует с эпидермисом. Первый слой увлажняющего крема смягчает его действие и предотвращает появление раздражения.

Второй слой увлажняющего средства не допускает стянутости и шелушения кожи. Эта процедура позволяет вам использовать антивозрастные и отбеливающие продукты без последствий.

Вы можете легко сделать “ретиноловый сэндвич” в домашних условиях, эта процедура не требует обязательного посещения салона красоты. Хорошо очистите кожу и покройте ее слоем увлажняющего крема. Когда он полностью впитается, нанесите продукт с ретинолом. Подождите около 30 минут, чтобы витамин успел подействовать. Затем нанесите второй слой увлажняющего средства.

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Преимущества

Метод “сэндвича” имеет большой плюс. Он позволяет женщинам с сухой и чувствительной кожей пользоваться средствами с ретинолом, не опасаясь раздражения и шелушения.

Если у вас чувствительная кожа, то использовать ретинол традиционным способом можно только 1 раз в неделю. Метод “сэндвича” позволяет применять это средство гораздо чаще. Вы сможете быстрее достичь желаемого косметического эффекта.

Недостатки

Этот метод не лишен и недостатков. Ретиноевая кислота нейтрализуется при взаимодействии с водой и жирами. Поэтому применение увлажняющих кремов с маслами или сывороток на водной основе уменьшает эффективность ретинола. Смягчение его действия важно для людей с чувствительным эпидермисом. Но если у вас нормальная или жирная кожа, то лучше использовать ретинол традиционным методом. Это даст более быстрый и ощутимый результат.

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Мнение дерматологов

У дерматологов сложилось противоречивое отношение к новому бьюти-тренду. По их мнению, этот метод не наносит вреда коже. Но специалисты сомневаются в эффективности подобного способа применения ретинола. Его активность существенно снижается при контакте с липидами и водой, поэтому результата можно ждать очень долго.

Дерматологи предлагают другой метод, который поможет избежать раздражения кожи. Они рекомендуют действовать постепенно и начинать уход с небольшой дозировки ретинола. Процедуры следует проводить не чаще 1 раза в неделю.

Когда ваша кожа привыкнет к ретинолу, попробуйте делать процедуры дважды в неделю. Если негативные реакции отсутствуют, то постепенно доведите применение этого средства до 3-4 раз в неделю.

Впоследствии вы можете применять более концентрированные средства с ретинолом. Однако перед использованием таких активных компонентов лучше предварительно проконсультироваться с косметологом или дерматологом.

Заключение

Если у вас сухая или очень нежная и чувствительная кожа, то попробуйте использовать метод “ретинолового сэндвича”. Обратите внимание на результат. Если вы долгое время не получаете желаемого эффекта, то попробуйте традиционный способ с постепенным наращиванием количества продукта и частоты процедур.

Людям с нормальной или жирной кожей нет необходимости прибегать к этому методу, который снижает эффективность активного компонента. В этом случае лучше использовать традиционный способ нанесения.