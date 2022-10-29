Какие правила распоряжения недвижимостью вступают в силу в ноябре?

Для обеспечения безопасности

и защиты граждан страны, вводятся новые инициативы и правила распоряжения

недвижимостью. Какие меры вступают в силу в ноябре рассказало агентство РИА ФАН.

Ранее, граждане

могли брать микрокредиты под залог недвижимости. По новым правилам, с 1 ноября

2022 года такой займ могут выдать исключительно для ведения бизнеса. Кроме

этого, Росреестр обязуется уведомлять собственников при операциях с переходом или

прекращением права собственности.

“Эта инициатива позволит обезопасить граждан от импульсивных сделок”,

— говорит эксперт Павел Сигал. Он добавляет, что подготовка к новым условиям

идет уже несколько месяц.

Стоит помнить, что микрофинансовые организации берут высокие проценты. О

взятии займа стоит предупредить близких и родственников, которые будут в курсе

событий. Нередко полиции приходится разбираться в запутанных делах, когда близкие

не понимают, что случилось в их семье.

Так, Вести Подмосковья сообщают о происшествии в столичном районе Коптево.

77-летняя пенсионерка обратилась с заявлением о пропаже дочери. Выяснилось, что

50-летняя дочь умерла в собственной квартире при невыясненных обстоятельствах.

Важно уточнить, что тело женщины было невозможно обнаружить из-за груды вещей и

мусора, заполнивших пространство. По факту сейчас проводится проверка.