Какие правила распоряжения недвижимостью вступают в силу в ноябре?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Для обеспечения безопасности
и защиты граждан страны, вводятся новые инициативы и правила распоряжения
недвижимостью. Какие меры вступают в силу в ноябре рассказало агентство РИА ФАН.
Ранее, граждане
могли брать микрокредиты под залог недвижимости. По новым правилам, с 1 ноября
2022 года такой займ могут выдать исключительно для ведения бизнеса. Кроме
этого, Росреестр обязуется уведомлять собственников при операциях с переходом или
прекращением права собственности.
“Эта инициатива позволит обезопасить граждан от импульсивных сделок”,
— говорит эксперт Павел Сигал. Он добавляет, что подготовка к новым условиям
идет уже несколько месяц.
Стоит помнить, что микрофинансовые организации берут высокие проценты. О
взятии займа стоит предупредить близких и родственников, которые будут в курсе
событий. Нередко полиции приходится разбираться в запутанных делах, когда близкие
не понимают, что случилось в их семье.
Так, Вести Подмосковья сообщают о происшествии в столичном районе Коптево.
77-летняя пенсионерка обратилась с заявлением о пропаже дочери. Выяснилось, что
50-летняя дочь умерла в собственной квартире при невыясненных обстоятельствах.
Важно уточнить, что тело женщины было невозможно обнаружить из-за груды вещей и
мусора, заполнивших пространство. По факту сейчас проводится проверка.
Смотреть комментарии → Комментариев нет