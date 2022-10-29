 

“Сволочь и засранец”: покинутый всеми Алибасов отчитал бывшего “На-Нанайца” Соколова

29.10.2022, 3:12, Разное
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“Мы с Бари остаемся в прекрасных отношениях, – заверил Павел Соколов. – Недавно звонил ему, общались, а он меня отчитал: “Сволочь! Почему не заезжаешь ко мне в гости?!”

Павел соблюдается субординацию и уважение к старшим. “Я ему таким же образом не отвечаю, конечно, но признаю, что я засранец”, – улыбается Соколов. “Да, засранец, забыл старика!” – отчитывает бывшего подопечного пенсионер Алибасов.

Соколов сожалеет, что давно не навещал легендарного продюсера, предпочитая визиту телефонные созвоны. “Бари крутой, у него есть свои нюансы, сложности, он человек своеобразный, но создал такое, что уже несколько десятилетий гремит, и я рад, что был частью этого его огромного проекта”, – улыбается Павел.

Кстати, Соколов признается, что сегодня, спустя 14 лет после ухода из группы, он не против снова войти в ту же реку. “Можно приколоться, сделать какую-то коллаборацию, поучаствовать мне в каком-то их номере”, – пояснил он.


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