ABC News – ЕС опасается влияния России и Китая на Западных Балканах

Турне Урсулы фон дер Ляйен по шести западнобалканским странам и выделение им значительной финансовой помощи свидетельствуют о стремлении Евросоюза заручиться поддержкой восточных соседей в сложной геополитической игре, пишет ABC News. Россия, имеющая традиционные связи с регионом, и Китай, финансирующий важные проекты, с учётом роста евроскептицизма стали ещё большей угрозой для влияния ЕС на Западных Балканах, подчёркивает автор материала.



AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего обширного турне посетила шесть балканских государств. Главным визитом безусловно стала поездка политика в Сербию — ключевую страну региона, не проявившую в последние месяцы особой солидарности в деле санкционного давления Европы на Россию. «Позвольте мне заверить вас, что Европейский Союз является и останется самым важным политическим и экономическим партнером Сербии», — слова фон дер Ляйен цитирует ABC News. Она пообещала Белграду 165 миллионов евро в виде грантов, а также 500 миллионов евро всем западнобалканским странам в качестве меры поддержки во времена энергетического кризиса. Цель этого турне «доброй воли» состоит в том, чтобы заручиться поддержкой Балкан и убедиться, что историческая «пороховая бочка» Европы не собирается становиться на сторону враждебной РФ или стратегического соперника Китая в нынешнем геополитическом противостоянии, пишет автор статьи.

Регион Западных Балкан включает Албанию, Боснию, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию. В течение многих лет в ЕС двояко относились к нему: с одной стороны стремились сблизиться с соседями и не допустить иностранного вмешательства, а с другой держать их на расстоянии, поскольку местные экономики и политические институты были «слабее» западноевропейских и далеки от беспрепятственной интеграции в Евросоюз. Результатом стало разочарование западнобалканских народов, порой граничащее с чувством отчуждения. ЕС долгие годы манипулировал перспективами вступления в блок и последующего процветания стран, но эти обещания были подорваны, когда евробюрократия выделила Украине «скоростную полосу», даровав стране статус кандидата на членство в ЕС. Это вызвало серьёзную волну евроскептицизма на Балканах, пишет ABC News.

Несмотря на финансовую помощь, результаты недавних опросов продемонстрировали снижение поддержки идеи вступления Сербии в Евросоюз: сегодня её придерживаются лишь 30-35% опрошенных, по сравнению с 57% в прошлом году. Некоторые винят в этом пророссийский дискурс сербских СМИ, разжигающий антизападные настроения. Запад также опасается разрастания российского влияния на соседние страны региона, поскольку они имеют важные многовековые исторические связи с Россией. Чего, однако, нельзя сказать про отношения Балкан и Китая: азиатский гигант также наращивает своё влияние, дойдя Сербии и Черногории. Китайские кредиты, невыплата которых может означать необходимость оказывать Пекину «политические услуги», расплачиваться активами или даже землёй, стали основным инструментом внешней политики Поднебесной во многих регионах. По оценкам Евросоюза, инвестиции КНР в Сербию до 2021 года составили 10,3 миллиардов евро: китайские компании участвуют в строительстве дорог, мостов и в других инфраструктурных проектах, которые финансируются за счет китайских займов, пишет ABC News.

ЕС предупредил, что китайские компании и банки способствуют коррупции на нестабильных Западных Балканах, поскольку заключают межгосударственные сделки вне конкуренции, однако в Сербии китайцы уже владеют крупнейшим сталелитейным заводом, медными и угольными шахтами и стоят инфраструктуру. Одним из самых противоречивых китайских проектов в регионе стало строительство автомагистрали, соединяющей Адриатическое побережье Черногории с сербской границей: после многолетних перипетий с выплатой большого кредита, в этом году наконец был открыт первый участок дороги, пишет автор материала. «Россия и Китай так же хорошо понимают стратегическую важность Западных Балкан, как и мы. Только (этот регион — ИноТВ) прямо у нас на пороге» — издание цитирует слова Каталин Чех, члена Renew Europe — либеральной фракции европарламента.