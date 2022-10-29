Медь, цинк, марганец, кальций, калий – это все петрушка: используем чудо-растение для пользы коже (рецепты тоников и масок)

Многие любят добавлять петрушку в различные салаты, первые и вторые блюда или начинки для пирогов. Однако не всем известен тот факт, что эта зелень является еще и прекрасным помощником в уходе за кожей лица. В этой статье вы найдете простые, но очень действенные рецепты.

Чем полезна петрушка для кожи

Итак, в чем же заключается эта польза? Во-первых, петрушка насыщена цинком, медью, марганцем, калием и кальцием, необходимыми для здоровья кожи.

Во-вторых, в петрушке содержится витамин С, замедляющий старение кожи. Он борется со свободными радикалами, помогает уменьшить морщины. Также он восстанавливает клетки. Именно это и помогает коже оставаться молодой и нежной.

Антимикробные свойства зелени могут помочь бороться с бактериями и препятствовать появлению прыщей. Петрушка также может сбалансировать выработку кожного сала.

Эта зелень содержит антиоксиданты, которые уменьшают покраснение и раздражение. Для чувствительной кожи – именно то, что нужно.

Использование петрушки также может осветлить кожу. Витамин С помогает уменьшить гиперпигментацию.

Средство для умывания, выравнивающее тон кожи

Если вам необходимо выровнять тон кожи, умывайтесь простым и эффективным средством. Для его приготовления вам понадобятся листья петрушки, дистиллированная вода, 2-3 капли лимонного сока, чайная ложка меда.

Для начала нагрейте воду и замочите в ней петрушку. Сделайте пасту, добавив к ней ложку меда с лимонным соком. Это очищающее средство для лица сделает кожу мягкой и сияющей.

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Тоник для борьбы с прыщами

Проблемная кожа – приятного мало… Но с проблемами можно и нужно бороться. Для приготовления тоника от прыщей вам понадобятся листья петрушки, дистиллированная вода, по 3 капли экстракта розмарина, лимонного сока и масла чайного дерева.

Доведите воду до кипения. Добавьте листья петрушки. Дайте жидкости остыть. Добавьте лимонный сок, масло чайного дерева и экстракт розмарина. Перелейте эту смесь в удобную емкость и используйте ее как тоник.

Тоник для здоровой кожи

Не только проблемной коже необходим должный уход. Тоник для здоровой кожи невероятно прост в приготовлении. Вам понадобятся только листья петрушки и дистиллированная вода.

Выжмите сок из пучка петрушки. Смешайте с 200 миллилитрами воды. Используйте эту смесь ежедневно, чтобы сохранять свою кожу красивой и здоровой. Только не злоупотребляйте.

Маска для лица для сияющей кожи

Такая маска не оставит равнодушной ни одну женщину, независимо от возраста. Подготовьте листья петрушки, по столовой ложке йогурта и овсяных хлопьев, пару капель масла чайного дерева.

Добавьте несколько листьев петрушки в ложку йогурта. Добавьте в эту смесь столовую ложку овсяных хлопьев и сделайте пасту. Добавьте масло чайного дерева, и можете наносить на кожу лица. Результат вас впечатлит!