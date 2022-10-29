 

Московские медсестры начали обучаться работе в скоропомощных комплексах

29.10.2022, 1:50, Разное
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Медперсонал обучат принципам работы в скоропомощных комплексах, они научатся проводить сердечно-легочную реанимацию. Также состоятся тренинги по разрешению конфликтных ситуаций и предотвращению профессионального выгорания.

Обучение позволит повысить эффективность работы медперсонала, скорость их реагирования, отметила заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Елена Ефремова.

“Поэтому среди образовательных модулей есть обучение принципам организации медицинской помощи в скоропомощных комплексах, оценка болевого синдрома, базовая сердечно-легочная реанимация и ряд других”, – рассказала она.

Обучение пройдет на базе медицинских колледжей № 1, 2, 5, 6 и 7. Занятия проведут преподаватели медколледжей и специалисты кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы.

Решение о создании скоропомощных комплексов в больницах принято в 2018 году. Они появятся на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Это повысит качество оказания экстренной помощи.

Ранее сообщалось, что скоропомощный комплекс при НИИ имени Склифосовского готов на 95%. Он рассчитан на 300 коек и прием в сутки до 200 неотложных пациентов.

Готовность скоропомощного комплекса при Боткинской больнице превысила 70%. Строительство завершится в начале 2023 года.


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