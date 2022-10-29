 

Как высыпаться за несколько часов: совет сомнолога

29.10.2022, 1:50, Разное
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Поздний отход ко сну и ранний подъем приводит к недосыпу, и это знают все. Также известно, что спать необходимо около семи-восьми часов, чтобы как следует отдохнуть. Если же нужно сократить сон, то делать это нужно правильно. Врача-психотерапевт и сомнолог Александр Калинин рассказал, как выспаться за короткое время.

Эксперт напомнил, что во время ночного сна вырабатывается мелатонин – гормон, которые помогает взбодрить организм и перезарядить аккумуляционную систему. В основном, ради него человек и ложиться спать, отметил специалист. По его словам, этот гормон вырабатывается в темноте с 20:00 до 3:00, а пик активности гормона – с 23:00 до 2:00.

Это время, как можно понять, представляет большую ценность для спящего человека. Калинин сказал, что необходимо только три часа сна в глубокой фазе, чтобы восстановить организм и зарядиться энергией. Так человек получит много сил, а значит, и работа будет продуктивнее.

Таким образом, выспаться за короткое время можно, отойдя ко сну в 22:00. Если необходимо выполнить множество дел в течение суток, лучше встать пораньше. Так можно быть бодрым. Укладываясь в постель после полуночи, человек будет чувствовать себя усталым и разбитым.


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