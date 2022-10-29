 

Le Figaro – низкая цена на зерно удивляет экспертов и огорчает американских фермеров

29.10.2022, 1:42, Разное
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Несмотря на сложности с поставками украинского зерна, неблагоприятные погодные условия во многих регионах, цена на зерновые держится на довольно низких отметках, пишет Le Figaro. Это не выгодно американским производителям, поскольку издержки на логистику сильно выросли и их зерно выходит слишком дорогим для экспорта.


AP

Мировые цены на зерновые снижаются, несмотря на весьма неопределённый контекст, связанный с погодой и снижением перевозок по Чёрному морю, пишет Le Figaro.

«Уже неделю мы видим, что рынок затухает», американская пшеница выходит слишком дорогой для экспорта, в Европе бизнес замедляется, а цены на российское зерно весьма конкурентные, отмечает представитель компании Agritel. При этом, по его словам, риски по-прежнему присутствуют и касаются они, в частности, будущего морского коридора, по которому вывозится украинское зерно, а также погодных условий, связанных с засухой в США и Аргентине, с наводнениями в Австралии.

Аргентинская биржа Росарио пересмотрела свою оценку произведённого в Аргентине зерна. Если в прошлом году этот объём составил 22 миллионов тонн, то в этом — 15 миллионов тонн. За семь лет это самый низкий урожай. В США, четвёртой стране мира по производству зерна, не хватает воды, засуха. В итоге цена на американское зерно не позволяет его экспортировать: выходит слишком дорого. Цена на баржи, которыми оно доставляется с полей в порты, выросла за год вдвое.

Если в целом по всему миру в 2022-23 годах ожидается стабильный урожай зерна, то по отдельным категориям эксперты выражают обеспокоенность. Например, кукурузы, скорее всего, соберут на 2 миллионов тонн меньше. Эту недостачу планируют компенсировать ячменём. Недостача происходит в основном из-за Европы: она импортировала 9 миллионов тонн в этом году, тогда как год назад эта цифра составляла лишь 4,3 млн. В такой ситуации цена на кукурузу держится, не проседает.

«Мы по-прежнему сильно зависим от морского коридора, и мы находимся в неизвестности», — приводит Le Figaro слова экспертов. Они отмечают, что из-за долгих процедур контроля загрузка украинского зерна идёт медленно и 19 ноября истекает срок договорённостей по украинскому зерну.

 


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