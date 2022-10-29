Будет много нового френча: тенденции французского маникюра на 2023 год

Французский маникюр никогда не выйдет из моды, потому что нет более классического оформления ногтей, чем френч. Он идеален, но иногда от идеальной картинки тоже устаешь. И тогда хочется сорваться на те самые безумства, на которые в обычной жизни мы никогда не решимся. Но… Смотрите шире. Альтернатива есть всегда. Вот что предлагают нам дизайнеры в сезоне-2023.

Зима-холода

Начнем обсуждать тенденцию маникюра следующего года с белого цвета. Во-первых, классический френч включает как раз белый, а во-вторых, осваивать тенденции можно с самого первого месяца нового года – января. А январь – это снег, мороз, коньки, латте с пышным облаком белых сливок. Здесь берем за основу классику: светлый нюдовый или бесцветный базовый лак, сверху – белый. Только рисунок наносим не по краю ногтевой пластины, а вдоль всей поверхности. Проявите фантазию. Пусть это будут полоски разной толщины, точки, полная цветная заливка. Такой маникюр благородно смотрится с вязаными вещами натуральных оттенков и украшениями из желтого металла.

Голубой тоже можно отнести к зимним цветам. Попробуйте поиграть с обратным рисунком, который также называется “лунный”.

Короткие ногти

Девушки, предпочитающие ногти короткие, всегда переживают, что их желания дизайнеры никогда не берут за основу своих разработок. Зря вы так. Не берут, потому что на квадратных ногтях можно сделать все, что угодно, и смотреться это будет идеально. Хотите – сделайте рисунок из страз или лака, хотите – нанесите наклейки, разрисуйте, оставьте а-ля натурель. Например, представленный ниже вариант смотреться на длинных ногтях будет гораздо проигрышнее. Цвет лака выбирайте яркий, контрастный, чтобы было видно издалека, что вы девушка с характером и большим чувством вкуса. Вариант отлично подходит не только для отпуска, но и офиса.

В теплое время года, в отпуске, можно разгуляться и поиграть с яркими неоновыми цветами. В 2022 году летом на улицах мегаполисов мы наблюдали модниц с разноцветным френчем. Эта тенденция перешла и в 2023 модный год. Смотрится свежо и оригинально.

Минимализм

Любительницы минимализма сейчас возьмут себе на заметку этот маникюр. Основан он на классической технологии: бежевая база, белая кайма. Но есть изюминка: толщину полоски сокращаем в два, а то и в три раза. Наносим двумя ахроматическими цветами. Напоминает Круэллу, маскирующуюся в большом городе, не находите? Вариант идеален для рабочих будней. А если вы попросите мастера нанести вам базу в технике “протяжка”, то ходить с таким маникюром можно будет не меньше месяца, отросший ноготь будет почти незаметен.

Тон в тон

Такой вариант маникюра обычно предпочитают творческие личности, которым скучно носить нейтральную базу, хочется выделиться из толпы и доказать, кто тут самый большой фантазер. Вариант хорош для путешествий и летнего отдыха. Девушки с жесткой квадратной формой ногтей и “мягким квадратом”, присмотритесь.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Эклектика

Если отказаться от классического френча нет никакого желания, а перемен хочется, поступите следующим образом. Возьмите лак вашего любимого яркого цвета и нанесите несколько полосок вдоль ногтевой пластины или по диагонали. Можно смешать два или три комплиментарных цвета.

Романтика

Цветной маникюр можно дополнить любимыми цветами. Ромашки занимают особое место в дизайне ногтей, смотрятся неброско и в то же время стильно.

Градиент

Помните, несколько сезонов назад мы все сходили с ума по плавным цветовым переходам на ногтях? Тенденция осталась, но слегка трансформировалась. Теперь нужно наносить разные оттенки одного цвета на каждый пальчик. От темного к светлому. Чтобы получилось стильно, не делайте большой цветовой разрыв между оттенками, все в переделах одного тона.