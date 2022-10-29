 

Лонгин Сотник: что нельзя делать в праздник 29 октября

29.10.2022, 0:25, Разное
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История

В Евангелии от Иоанна сказано, что Лонгин пронзил распятого Христа
копьем. После содеянного он раскаялся и обрел веру.

Лонгин страдал катарактой, но на глаза ему
попала кровь Иисуса, и он исцелился. По этой причине его почитают как покровителя
всех болеющих.

Мощи Святого хранятся в Риме в церкви
Святого Августина. А вот на звание подлинного копья претендуют целых четыре экземпляра.

Традиции и приметы

29 октября нужно быть внимательным к
зрению, не заниматься такими делами, что могут ему навредить.

Обязательно нужно выйти на улицу, ведь
солнечный свет в этот день особенно полезен. Также, нужно погреть на солнце
зимние вещи.

Порывистый ветер, а тучи против него идут — погода сулит дождь.

Если облака на небе редкие — к ясной и морозной погоде.

А вот мутная и бледная луна сулит скорый снег и мороз.

Что нельзя делать 29 октября

Запрещено гадать на суженого, иначе не
ждать любви три года.

Запрещено
ругаться, злиться и конфликтовать.

На улице следует
быть умытым и в чистой одежде.


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