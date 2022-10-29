Лонгин Сотник: что нельзя делать в праздник 29 октября

История

В Евангелии от Иоанна сказано, что Лонгин пронзил распятого Христа

копьем. После содеянного он раскаялся и обрел веру.

Лонгин страдал катарактой, но на глаза ему

попала кровь Иисуса, и он исцелился. По этой причине его почитают как покровителя

всех болеющих.

Мощи Святого хранятся в Риме в церкви

Святого Августина. А вот на звание подлинного копья претендуют целых четыре экземпляра.

Традиции и приметы

29 октября нужно быть внимательным к

зрению, не заниматься такими делами, что могут ему навредить.

Обязательно нужно выйти на улицу, ведь

солнечный свет в этот день особенно полезен. Также, нужно погреть на солнце

зимние вещи.

Порывистый ветер, а тучи против него идут — погода сулит дождь.

Если облака на небе редкие — к ясной и морозной погоде.

А вот мутная и бледная луна сулит скорый снег и мороз.

Что нельзя делать 29 октября

Запрещено гадать на суженого, иначе не

ждать любви три года.

Запрещено

ругаться, злиться и конфликтовать.

На улице следует

быть умытым и в чистой одежде.