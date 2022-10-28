Маск завершил покупку Twitter — старое руководство компании из штаб-квартиры выводила охрана

Американский миллиардер Илон Маск официально стал владельцем Twitter, заплатив за покупку социальной сети $44 млрд, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Сразу же после заключения сделки Маск уволил топ-менеджеров компании: по данным источников, генеральный и финансовый директора были выведены из штаб-квартиры в сопровождении охраны. Предполагается, что теперь бизнесмен может взять управление компанией на себя.



AP

Илон Маск «захватил власть» в Twitter и сразу же воспользовался теперь уже собственной социальной сетью. «Птица свободна», — написал основатель производителя электромобилей Tesla в четверг, подразумевая логотип Twitter — маленькую синюю птичку. Он объявил, что ослабит строгие правила модерации контента на платформе, насчитывающей миллионы пользователей, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

После нескольких месяцев споров в четверг миллиардер официально стал владельцем социальной сети. Это обошлось ему в $44 млрд. Маск немедленно уволил генерального директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и главу отдела правовой политики Виджая Гадде.

По данным источников, Агравал и Сигал были выведены из штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско в сопровождении охраны. Маск изменил описание в своём аккаунте на Chief Twit («Шеф твитов». — ИноТВ). Предполагается, что теперь самый богатый человек в мире может взять управление компанией на себя. Акции Twitter в пятницу будут сняты с Нью-Йоркской фондовой биржи. Twitter, Маск и его представители пока никак не прокомментировали эту новость.

Маск обвинил руководство Twitter в том, что оно ввело в заблуждение его и инвесторов относительно количества фейковых аккаунтов, существующих на платформе. По официальной информации, таких аккаунтов всего менее 5%. Маск пригрозил отказаться от приобретения компании, но совет директоров Twitter подал на него в суд, чтобы заставить бизнесмена завершить сделку.

Ранее Маск объявил о намерении сократить число рабочих мест в компании. Затем он, по всей видимости, передумал и попытался развеять опасения по поводу массовых увольнений, а также «удержать рекламодателей на борту». «Twitter не должен стать адом беззакония, где можно говорить что угодно, не опасаясь последствий», — написал он в открытом письме рекламодателям. По его словам, платформа не должна стать «эхокамерой ненависти и раскола».

Маск подчеркнул, что купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег, а для того, «чтобы попытаться помочь человечеству, которое я люблю». Маск пока не раскрывает, как он собирается это cделать и кто будет руководить компанией в будущем. По информации Bloomberg, он сам хочет занять пост генерального директора.

В мае Маск пообещал разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter. Но Трамп заявил, что не хочет возвращаться на платформу. С тех пор он запустил собственную социальную сеть Truth Social.

Маск указал, что хочет превратить Twitter в «суперприложение», которое, подобно WeChat в Китае, будет выполнять множество разных задач — от денежных переводов до онлайн-покупок и услуг такси. Но из-за ажиотажа вокруг покупки социальной сети Маском компания рискует потерять своих самых активных пользователей. Несмотря на то что такие пользователи составляют лишь 10% от общего числа, на их долю приходится 90% всех твитов и половина мировых продаж, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.