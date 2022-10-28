В Кремле подтвердили проведение встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября

В Кремле подтвердили проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября.

Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Да, могу», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение такого саммита 31 октября.

Встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоится в Сочи.

Ранее Пашинян заявил, что Армения планирует подписать мирный договор с азербайджанской стороной до конца 2022 года.

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