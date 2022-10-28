В Кремле подтвердили проведение встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Кремле подтвердили проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября.
Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Да, могу», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение такого саммита 31 октября.
Встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоится в Сочи.
Ранее Пашинян заявил, что Армения планирует подписать мирный договор с азербайджанской стороной до конца 2022 года.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет