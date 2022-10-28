 

Освобожденный из американской тюрьмы летчик Ярошенко рассказал о своей работе в Общественной палате России

28.10.2022, 23:36, Новости дня
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Освобожденный из американской тюрьмы российский летчик Константин Ярошенко поделился своими планами после вхождения в состав Общественной палаты России.

Как рассказал Ярошенко, в первую очередь он планирует заняться продвижением правозащитной повестки на международном уровне. Помогать гражданам России, столкнувшимся с отсутствием правосудия за рубежом, член Общественной палаты планирует через СМИ.

Направлений в его работе будет несколько – в основном, касающихся правовой и правозащитной деятельности по принципу «своих не бросаем», рассказал Ярошенко в интервью газете ВЗГЛЯД.

В качестве первой задачей на новом посту он указал помощь военнослужащим, заключенным, незаконно осужденным россиянам, оказавшимся на Украине. Также Ярошенко напомнил, что в американской тюрьме находится житель России Виктор Бут, незаконно осужденный по сфабрикованному делу.

«Человек не сломался, как и я, не сдался. Надо помочь, исходя из все того же принципа – «своих не бросаем», – указал летчик.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ, вводящий Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России. 

В мае 2010 года летчик был арестован сотрудниками Агентства национальной безопасности Республики Либерия (АНБРЛ) по обвинению в якобы подготовке к транспортировке крупной партии кокаина в США. В сентябре 2011 года по сфабрикованным доказательствам дела Ярошенко осудил американский суд на 20 лет лишения свободы.

Во время заключения в американской тюрьме неоднократно подвергался пыткам и психологическому давлению в связи с попытками американских властей получить информацию по делу Виктора Бута.

Позже россиянина обменяли на осужденного в нашей стране студента из США Тревора Рида, это произошло в апреле 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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