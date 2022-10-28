Власти Канады сообщили о введении санкций против «Лукойла», «Трансойла» и СОГАЗа

Канадские власти сообщили о введении санкций против российских компания «Лукойл», «Трансойл», СОГАЗ и «Независимой нефтегазовой компании».

Всего в списке значатся шесть юридических лиц России, передает РИА «Новости». Также под санкции попали российский угледобывающий холдинг «Сибуглемет» и компания «Инфраструктура Молжаниново».

В пятницу новые санкции были введены также против 35 физических лиц, связанных с энергетическим сектором.

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