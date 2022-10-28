 

Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу

28.10.2022, 23:00, Разное
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Знаменитая пианистка буквально завораживает своей красотой, женственностью и добрым характером. А еще звезда по-настоящему близка к народу: для своей преданной аудитории Виталина Цымбалюк-Романовская ежедневно выкладывает новые фотографии и получает от нее очень лестные комментарии.

Правда, иногда артистка берет не самые удачные ракурсы. На прошлой неделе, к примеру, в микроблоге известной блондинки появился снимок с отдыха: красавица расположилась в кустах, но из-за того, что ее руки были опущены глубоко в листву, кажется, будто они обрезаны.

Сегодня Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала новый шедевр – работу одного художника. Автор создала коллаж и посчитал оригинальным бросить полуголое тело пианистки в гущу осеннего леса. Несмотря на то, что лесистая местность сфотографирована общим планом, снимок артистки сделан по пояс – как будто ее ноги обрезаны.

Впрочем, экс-возлюбленная Армена Джигарханяна оказалась в восторге от работы. Стоит отметить, что каждый новый снимок артистка, как правило, сопровождает объяснениями – как, кем и почему он был сделан. На этот раз в микроблоге звезды появились новые подробности – по поводу того, что сподвигло ее опубликовать такое необычное изображение.

Во-первых, по хэштегам понятно, что у нее такое осеннее настроение. А во-вторых, в подписи к снимку блондинка призвала своих поклонников вдохновлять друг друга. А Виталину Цымбалюк-Романовскую, видимо, сейчас вдохновляют такие шедевры.


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