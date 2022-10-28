 

“Зачем спрашивать такую безумную чушь”: Пригожин о вопросе Associated Press про переговоры ЧВК “Вагнер” с бывшими бойцами афганской армии

28.10.2022, 21:39, Разное
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Отвечая на вопрос представителей СМИ, предприниматель предложил им два варианта на выбор. В первом Пригожин иронично сообщил, что бойцы ЧВК “Вагнер” договариваются с армией Афганистана об открытии второго фронта в направлении Норвегии, Швеции и Финляндии, а во втором назвал вопрос журналистов Associated Press безумной чушью.

“Нам не ясны мотивы, зачем спрашивать такую безумную чушь. Какая, в *****, афганская армия?” — цитирует бизнесмена пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее Пригожин назвал бойцов ЧВК “Вагнер” элитой, которая всегда защищала интересы России, даже несмотря на тяжелые условия.


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