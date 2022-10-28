 

TVP Info – эгоистично и недальновидно — евродепутат от Польши о выборе Германией партнёров в России и Китае

28.10.2022, 21:30, Разное
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Вместо того чтобы извлечь урок из горького опыта деловых отношений с Россией и больше не наступать на те же грабли, Германия думает связаться ещё с одним «сомнительным» инвестором в лице Китая и продать ему акции портового терминала в Гамбурге, говорит евродепутат Косма Злотовский. Политик уверен, что вместо восстановления стратегической независимости ЕС такие шаги лишь ставят её под удар, пишет TVP.


АР

Европе следует восстановить свою стратегическую независимость во всех возможных сферах, в том числе и в транспортной, заявил Польском агенству печати депутат Европарламента от Польши Косма Злотовский. В связи с этим он считает, что продажа китайцам 35% акций портового терминала Толлерорт в Гамбурге нисколько не будет этому способствовать. Это, скорее, будет шаг в противоположном направлении, уверен он. 

Пандемия, по мнению евродепутата, показала, что инфраструктура имеет решающее значение для бесперебойной работы экономики, в том числе с точки зрения морского транспорта, его доступности и стоимости. «Германия должна сделать выводы из горького опыта деловых отношений с Россией, за которые все мы заплатили огромную политическую цену», — посетовал Злотовский. 

Он считает, что Китай тоже относится к бизнесу, как к функции политики. Впрочем, сложно его в этом упрекать — раз это никакой не секрет.  «…Стоит быть особенно осторожным. Своим эгоистичным и недальновидным подходом к выбору инвесторов для энергетических проектов Берлин уже однажды втянул нас в огромные проблемы, облегчил РФ начало конфликта на Украине и привёл к росту инфляции в Европе. Нет ничего странного в том, что ни у кого не возникает доверия, когда речь заходит об аналогичном сотрудничестве с другим сомнительным партнёром», — резюмировал он. 

 


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