 

Мнение: Время возвращаться в Россию?

28.10.2022, 21:15, Разное
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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Вдалимиру Путину об окончании частичной мобилизации.

Мол, установленное главой государством задание — 300 000 мобилизованных — выполнено, 218 000 из них находятся на полигонах. Мол, оповещение граждан прекращено.

Оказывается, в ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 000 предпринимателей. При этом 13 000 граждан, не дожидаясь повесток, отправились на фронт в качестве добровольцев.
Отсюда

Всё? Сбежавшие от мобилизации в Грузию или Казахстан, могут спокойно вернуться? Или по возвращению в Россию они рискуют стать добровольцами или фигурантами уголовных дел?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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