 

Иди работай — и сработало! – Личное мнение

28.10.2022, 21:12, Разное
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Удивительная красотка Меган Маркл всё-таки сделала из мужа работящего мужика.

Уже в январе выходят мемуары 38-летнего принца. Книга будет называться «Наследник и запасной».


Фото: Соцсети

Судя по названию, младшенький принц вывалит всё. Причём, успеет первым — опередит старшего в этот раз.

Нет, ну а чего тормозить-то? Куй железо не отходя от кассы! О теплоте покойной бабули уже высказалась Меган в недавнем интервью, опередив всех членов королевской семьи.

Самое время запускать мемуары принца.

Запасной — это ведь про Гарри! Бедненький, как же он страдал, должно быть! Всё внимание Уильяму, у которого и харизмы-то нет. А вот Гарри — милый мальчик! — так и сидел в запасе.

Хотя, как бы он мог сыграть!

Думаю, мемуары будут сенсационными. Наверняка и Меган приложила к ним руку, зная, как по-голливудски вышибить слезу у слушателя.

Что сказать об этой работящей семье? Молодцы, хвалю. По слухам, Гаррику заплатят за аудиокнигу 20 миллионов.

Ну хоть теперь вы согласитесь, что Меган умничка?! Принца заставила работать и зарабатывать!

Источник: Лена Миро


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