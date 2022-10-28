Мнение: Попил скамеек в Латвии, шведы не могут прокормить детей и планы экспроприации в Финляндии

1. Заглавное фото, как утверждает источник, сделано в Латвии. Предприимчивые латвийцы сообразили пилить скамейки на остановках на дрова, чтобы было чем обогревать дома (ссылка).



Действительно: Прибалтика сильно страдает от начинающегося энергокризиса. Инфляция там подскочила до 22-25% (ссылка), а цены на ЖКХ, и без того высокие, выросли чуть ли не в разы.

При этом поставки газа из России продолжаются (ссылка), а товарооборот с Россией, несмотря на санкции, в последнее время растёт (ссылка). Загадочная ситуация, на которой в Прибалтике явно кто-то неплохо зарабатывает.

2. В Швеции жалуются, что у бедняков нет денег даже на еду (ссылка):



Рост инфляции привел к тому, что многие шведы столкнулись с невозможностью прокормить детей. Об основных жалобах населения рассказала представитель благотворительной организации города Карлстад Мари Бьерклунд в эфире телеканала TV4.

«Мы замечаем, что к нам обращается все больше людей, особенно тех, кому раньше вообще никогда не приходилось просить о помощи, но оказавшись в сложной ситуации, они теперь вынуждены это делать», — сообщила Бьерклунд.

Она отметила, что шведам выплачивают низкие пособия на детей, поэтому они вынуждены просить о помощи, что для многих очень «постыдно».

«Люди не могут позволить себе накормить детей по утрам, это крайне тяжело <…> Они говорят: “у нас нет денег, мы не знаем, куда идти, я никогда раньше не был в такой ситуации, я не знаю, как пережить этот месяц, как пережить следующий месяц, помогите мне, есть ли помощь для меня?”» — рассказала собеседница канала.

3. В Финляндии, похоже, готовят почву для изъятия собственности у россиян (ссылка):

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen) говорит, что в случае необходимости государство может экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии, если это имущество находится на территории, важной для безопасности страны.

Некоторые россияне покупали недвижимость в Финляндии именно вблизи границы, чтобы было удобнее ездить туда отдыхать из России. Это была плохая затея изначально, так как значительная часть финнов хотела и хочет поквитаться с Россией за своё поражение во Второй Мировой. Что же, теперь риски становятся выше. Интересно, разрешают ли ещё русским продавать недвижимость и выводить из Финляндии полученные деньги?