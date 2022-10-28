Мнение: Кто что видел? Кривой ли эфир на НТВ?

Съездил на НТВ, получилось – в укороченном формате: приглашали вроде как на 2 часа, в итоге после 1 часа сказали, что уже достаточно. Высказаться удалось и за этот час ровно 1 (один) раз, хотя высказался как хотел. Вот мне интересно узнать у тех, кто смотрел – кто что слышал? Потому что отрывочные сведения какие-то куцые, а запись даже на сайт НТВ пока не выложили.

Мучает любопытство. Я уже слышал краем уха, что “прямой эфир” с некоторых пор на федеральных каналах не совсем прямой: там вроде как дают трансляцию с 2-3 минутным запозданием, как раз для того, чтобы “если что” вовремя подправить и вырезать какую-нибудь крамолу. А тут мне рассказывают, что “ты за час выступал всего секунд 7”. ПАА-АЗВОЛЬТЕ! Дали мне поговорить, конечно, мало, но всё ж – секунд 30-40. Высказался я в том духе, что бомбардировка украинских электростанций – это садизм и скотство, по сути – война против мирного населения, и что меня, как гражданина России, натурально бесит то, что я оказываюсь к этому всему причастен, хотя лично я никакого своего разрешения бомбить украинские электростанции не давал. А было это в ответ на иезуитский вопрос типа “почему нашему дорогому любимому вождю мешают устраивать справедливый мировой порядок” – на что я и взорвался (предыдущие 10 минут там с гордостью показывали всякие фрагменты, как украинцы мучаются без электричества, и злорадно предвкушали, что “будет еще хуже”). Я и ответил, что какой, к черту, может быть “справедливый порядок” от страны, которая такое творит…

Неужто мастера цензорских ножниц от этого 7 секунд оставили?