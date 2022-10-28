Контуринг “детского” лица: новый тренд макияжа, превращающий круглые щеки в скульптурные

Тенденции TikTok не перестают штурмовать Интернет, создавая и возрождая множество тенденций моды и красоты. Когда дело доходит до лайфхаков по макияжу, вы можете восхищаться чем-то новым почти каждый день. К примеру, невидимой подводкой для глаз или овальными губами. Ну что же, на сегодняшний день в тренде контуринг «детского» лица!

Что это такое

Итак, очередная вирусная тенденция макияжа в приложении – контуринг «детского» лица. В недавно опубликованном видеоролике в TikTok модель показывает, как добиться четкой структуры. С помощью пары штрихов на каждой щеке и нескольких взмахов кисти ее круглые щеки превращаются в скульптурные. В то время как круглые щеки могут придать лицу молодой или сияющий вид, почему бы время от времени не менять свой образ?

Как этого добиться

В то время как вы можете использовать любое бронзирующее или контурное средство, чтобы добиться эффекта скульптурных щек, в описываемом видео используется контурная палочка. Модель проводит линии по периметру лба, округляя его от дуги брови до уголка глаза. Затем она наносит косые штрихи на скулы, добавляя четкости.

Акцентироваться взгляд должен на самих щеках. Вместо одного штриха контура модель делает два: один на впадине щеки, изгибающийся вверх, и второй, который является соединяющей линией, движущейся вниз, образуя треугольник без основания.

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Главное – не торопиться с соединением, всегда двигаясь в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ваш контур был таким, как вы задумали. Используйте кисть или косметический спонж, чтобы растушевать макияж. Аккуратно постукивайте по инструменту, сглаживая нанесенные контуры.

Косметика и инструменты

Внимательно относитесь к выбору косметических средств. На современном рынке представлено множество вариантов для легкого контурирования на ходу в элегантной и простой упаковке. Продукты поставляются в тюбиках, что делает легко контролируемый контур более доступным. Дизайн позволяет легко обрисовывать контуры, не выходя за пределы линий.

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Если у вас жирная кожа или вы предпочитаете матовость, используйте пудровый бронзатор. Это прекрасный вариант для создания загорелого и естественного вида лица.

Инструмент, которым вы растушевываете контуры, так же важен, как и сами средства для контуринга. Если вы хотите выглядеть так, как будто у вас от природы точеные скулы, гладкость покрытия имеет ключевое значение. Скошенная контурная кисть, которая вписывается во впадины ваших скул, или плотный косметический спонж идеально подходят для такого мейкапа. Если у вас нет ни того, ни другого, подойдет и универсальная кисть для пудры. В общем, пробуйте экспериментировать!