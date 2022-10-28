Мнение: О последнем китайском предупреждении Путину по Украине



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Реальная политика делается непублично и кулуарно.

Пока российский президент Владимир #Путин пытался убедить немногочисленную аудиторию экспертов, ещё считающих для себя возможным вести какой-то диалог с Россией, что #Украина «самадуравиновата», его министр иностранных дел Сергей Лавров провёл очередной разговор со своим китайским визави Ван И. Первый после утверждения Председателя КНР Си Цзиньпина на беспрецедентный со времён «Великого кормчего» третий срок во главе партии.

И это был очень значимый диалог.

Российская сторона сообщила о нём скупо: «стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес».

Китайское сообщение было намного более подробным. Согласно тексту агентства Синьхуа, Ван И, который также является членом Политбюро ЦК КПК, отметил, что президент России Владимир Путин направил поздравительное послание генеральному секретарю ЦК КПК Си Цзиньпину сразу же после завершения 20-го Всекитайского съезда КПК, и это отражает высокий уровень взаимного доверия и твёрдую взаимную поддержку между Китаем и Россией. «#Китай готов и дальше углублять контакты с Россией на всех уровнях и выводить двусторонние отношения и сотрудничество в различных областях на более высокую ступень», — передаёт агентство слова китайского министра. И сообщает дальше, что Сергей Лавров, со своей стороны, тепло поздравил Китай с успешным проведением 20-го съезда КПК и отдельно — Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря. «20-й Всекитайский съезд КПК стал важным событием мирового масштаба и, несомненно, направит Китай к успешному достижению цели национального возрождения», — цитирует Синьхуа российского министра, отмечая готовность РФ углублять многостороннее сотрудничество, совместно защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Об ответной готовности КНР к аналогичным шагам оно красноречиво промолчало.

Наконец, в сообщении МИД Китая о состоявшемся разговоре присутствует ещё одна очень значимая фраза. «Китай тоже будет твёрдо поддерживать российскую сторону в том, чтобы российский народ под руководством президента Путина сплотился и преодолел трудности, устранил все помехи и достиг стратегических целей развития», — говорится в тексте.

Пекин по традиции очень ответственно подходит к публикации любых сообщений о дипломатических контактах и тщательно выбирает выражения. Важным является и то, что сказано, и то, о чём промолчали. А в данном случае фигурой умолчания стало то самое «стратегическое партнёрство» между РФ и КНР, о котором Владимир Путин велеречиво говорил месяц назад в Самарканде. Вместо него — «высокое взаимное доверие» и готовность «выводить сотрудничество на более высокую ступень».

Тут нужно отметить, что в дипломатии традиционно принято несколько градаций взаимных отношений между странами, по нарастающей: равноправные → уважительные → доверительные → партнёрские → союзнические. Таким образом, Ван И прямо указал, что сейчас китайско-российские отношения опустились на ступень ниже. Но ещё могут подняться обратно, если Россия постарается.

Также показательно, сколь много места в сообщениях из Пекина уделено 20-му съезду КПК. Причём с акцентом на том, что именно Россия признаёт его «важным событием мирового масштаба», а Китай величественно принимает поздравления. Наверное, лучше и не покажешь, кто в этой паре суверен, а кто — вассал. Ну а нейтральное «стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине» означает на дипломатическом языке глубокие разногласия по обсуждаемому вопросу. Вкупе с признанием Владимира Путина, что он не предупреждал Си Цзиньпина о предстоящей спецоперации на Украине, это также весьма красноречиво. Как и заверения МИД КНР, что Пекин будет «твёрдо поддерживать» российскую сторону, если она сосредоточится на стратегических целей развития.

В переводе на русский язык это означает, что нынешняя #Россия не нужна Китаю даже как «таран» против США и тем более, как «бунтарь» против нынешнего миропорядка. Отсюда и твёрдый совет ей — заняться своими делами, тем более, что проблем и трудностей там сейчас овер… много, а в международные не соваться.

И это последнее китайское предупреждение. Оно вполне понятно?

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