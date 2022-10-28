Замечательный рот: скромница Боярская осчастливила солидного мужика

Актриса

театра и кино Елизавета Боярская — обладательница необычной и запоминающейся

внешностью. Миндалевидные глаза, фарфоровая кожа и широкая улыбка — вот

отличительные черты девушки.

Скромница

актриса редко попадает в скандалы, и все чаще предпочитает провести время с

семьей, нежели на светском мероприятии. Елизавета Боярская замужем за актером

Максимом Матвеевым, вместе они воспитывают двоих детей.

Дочь

Боярского нередко радует поклонников новыми работами и проектами, но сейчас Елизавета

Боярская осчастливила солидного мужика весьма необычным образом. Она привела в

восторг стоматолога своей улыбкой.

“Природная

красота зубов, и, скорее всего, в детстве был хороший уход и стоматологическое

лечение. Это все привело к прекрасному прикусу и идеальной улыбке”, —

восторгается врач-стоматолог Давид Григорян.

“Ничего

не надо поправлять в ее улыбке. Единственное, я бы придал зубам более светлый

цвет”, — замечает врач. Стоматолог добавил, что Елизавета Боярская поддерживает

красоту зубов домашним уходом, своевременным лечением и комплексной гигиеной.

Все это позволяет Елизавете замечательно выглядеть и демонстрировать свою

улыбку. В общем, замечательный рот!