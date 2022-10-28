Сюда я больше не мигрант

Совбез и МВД хотят отслеживать иностранных рабочих по ГЛОНАСС и обыскивать их жилье. В ответ те массово покидают РФ.

После объявления частичной мобилизации в РФ возник дефицит рабочих рук. По данным Kontakt InterSearch Russia, некоторые компании лишились до 10% сотрудников, а всего о нехватке кадров заявили 67% работодателей. В этих условиях логичным шагом стало бы замещение отправившихся в армию россиян иностранными рабочими, смягчение миграционного законодательства и обеспечение мигрантов достойными условиями труда — все во спасение экономики, спад которой на 4,2–4,5% прогнозируют и Всемирный банк, и Министерство экономического развития.

Однако, на удивление, в РФ наблюдается ровно противоположная тенденция. На фоне мобилизации полиция интенсифицировала рейды по приезжим рабочим:

с 10 по 17 октября петербургские полицейские провели операцию, в рамках которой проверили несколько тысяч человек и выдворили из страны 92 иностранца;

14 октября прошел рейд на Митинском рынке в Москве, в ходе которого не только вручали повестки россиянам, но и «задерживали нелегалов»;

а с 19 по 23 сентября, то есть в самом начале мобилизации, екатеринбургские полицейские провели проверку 211 мест «компактного проживания иностранцев», в рамках которой допросили и изучили документы 10 769 человек.

Наконец, 19 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пояснил об ужесточении контроля за мигрантами.

«Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Очевидно, что упорядочивание и даже ужесточение миграционного контроля сейчас, когда РФ проводит спецоперацию на Украине, очень необходимо», — сказал он.

Параллельно усилению полицейского давления в стране готовятся принять разработанный Министерством внутренних дел федеральный закон «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных жителей и лиц без гражданства», который де-факто лишит мигрантов многих базовых прав человека: например, права самому выбирать работодателя, права на неприкосновенность жилища и права на неприкосновенность частной жизни (перемещения мигрантов, например, буквально планируют отслеживать по ГЛОНАСС).

На этом фоне, по словам правозащитницы Валентины Чупик, Россию к концу октября покинули тысячи рабочих из государств Центральной Азии. И отток продолжается.

«Новая газета» вместе с правозащитниками разобрала законопроект МВД, пообщалась с некоторыми из уехавших о том, что потеряют они и что потеряет сама Россия. А также — о том, куда теперь эти люди планируют отправиться на заработки.

Старое место, новое местоАлижон, 46 лет, Таджикистан. Покинул Россию 13 октября

— Я родился в вилаяте Хатлон, недалеко от границы с Афганистаном, в городе Бохтар. В нашем вилаяте не так много русских, но мне повезло: когда я был маленький, на нашей улице жили сразу две семьи из России, тогда еще — РСФСР. Алина Вениаминовна была учителем английского языка, попала к нам по распределению и у нас же вышла замуж за дядю Нодира, он был узбеком. А тетя Марина с дядей Сережей жили в Бохтаре всегда: по крайней мере, я знал их с детства, учился и играл с их детьми — Славой и Ксюшей.

Поэтому, когда в 1999 году я впервые поехал на заработки в Россию, эта страна не казалась мне чужой и непонятной.

Первым местом моей работы был гостиничный комплекс в Анапе. Тогда в РФ игорный бизнес еще не был запрещен, и знакомые пригласили меня официантом в заведение, где было все: несколько десятков номеров, бар и игорная зона.

Вместе с чаевыми я мог зарабатывать до 2000 рублей в месяц, столько не платили ни в торговле, ни, думаю, даже на автозаводах. В Таджикистане я мог бы зарабатывать всего около 600–700 российских рублей.

Россия жила в то время небогато, но у нас постоянно были клиенты. Это были не олигархи, но очень приличные мужчины. Заходили и обычные работяги, вырвавшиеся в первый раз за несколько лет в отпуск и намеренные оставить в Анапе все деньги. В 90-е и «двухтысячные» работать в РФ было несравнимо проще, чем сейчас: не требовалось никаких патентов. И я работал в Москве, в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в Волгограде: был каменщиком, дворником, продавцом в магазине — куда брали и куда звали знакомые.

Отношение к мигрантам со стороны полиции и ФМС всегда было плохим, но года до 2006-го было ощущение, что цель этих людей — скорее получить с тебя взятку, чем депортировать. Это не удивительно:

особенно когда я работал в Анапе, моя зарплата — трудового мигранта из Центральной Азии — была выше, чем средняя по стране. Выше, чем у тех же сотрудников милиции.

Потом, конечно, все изменилось: им стали хорошо платить, а чтобы зарабатывать еще больше — обязали выполнять и перевыполнять план по задержаниям.

И когда я в очередной раз приехал в Россию в 2012 году (с 2008 по 2012 год работал в бригаде с другом на стройках частных домов в Алматы, эти заказы были денежнее, чем работа в России), полиция при проверке документов уже хотела только одного — увидеть в тебе нелегала и депортировать. Благо, я никогда не жил в стране нелегально. Но психологически это очень сложно: ты все время чувствуешь себя мишенью, предметом интереса людей в погонах. В любой момент они могут подойти к тебе, потребовать документы, могут спрашивать: «Зачем сюда приехал? Тебя сюда кто-то приглашал?»

И даже как-то неловко говорить, что вообще-то мы вкладываемся в экономику России, платим налоги, тратим здесь деньги на еду и услуги, а главное — создаем блага. Может быть, этот полицейский живет в доме, который строил я? При этом квартира обошлась ему дешевле, потому что мигрантам, конечно, не нужно платить столько, сколько россиянам. Может быть, он делал ремонт в квартире и нанимал бригаду рабочих из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана — и это тоже вышло дешевле.

В последнее время отношение к мигрантам стало совсем плохим. Последний год я работал на строительстве жилого комплекса в Зеленограде. С июня по сентябрь полицейские стали приходить к нам по два раза в месяц, проверять документы у всех рабочих.

Многих, хотя у них были патенты и все формально было в порядке, забирали — говорили, например, что человек матерился в присутствии сотрудников полиции или что на него есть ориентировка.

Никого не депортировали, но на некоторых оформляли штрафы — якобы за мелкое хулиганство. В мигрантских чатах мы слышали, что на других объектах действуют еще жестче: приходят выявлять не нелегалов, а якобы террористов. На такие мероприятия приезжают целые автобусы полицейских, они ставят людей к стенке и забирают их в депортационный центр в Сахарово. Понятно, что если человека депортируют — он никакой не террорист. Это просто форма насилия.

В сентябре я узнал, что в РФ вновь хотят ужесточить миграционное законодательство и что я даже не смогу решать, где именно мне работать. А еще — что меня можно будет лишить патента и депортировать, если работодатель не заплатит за меня налоги.

Получается, мы в этой стране просто перестанем себе принадлежать: любой шаг будет контролироваться, любая ошибка грозит штрафом или депортацией, при этом ты должен будешь платить даже за ошибки своего работодателя.

И все это — за 35 000 рублей в месяц? Столько я зарабатывал в последний год на стройке.

Поняв, к чему все идет, я позвонил знакомому, работающему в отеле в Дубае. Арабы, как ни странно, очень охотно берут таджиков на работу, хотя Иран не любят, а мы ведь тоже персы. Знакомый сказал, что у них есть вакансия садовника.

Я решил уехать из России. Получил расчет на работе и улетел. Смысла работать в этой стране больше не вижу — может быть, мы и граждане бедного государства, но мы не заслуживаем унижений. Хотя я не исключаю, что вернусь, если отношение к нам поменяется. Все же для нас в РФ понятная культурная среда, в ней проведено много времени, ко многому просто по-человечески привыкаешь.

Россия — это как второй дом, только в последнее время в нем тебе все меньше рады.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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