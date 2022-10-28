Handelsblatt – немецкий бизнес накроет небывалая волна сокращений

«Барометр занятости» в Германии упал до рекордно низкой отметки, пишет Handelsblatt. Об этом свидетельствуют подсчёты немецкого Института экономических исследований. По результатам проведённого опроса, большая часть немецких компаний планирует сокращать свой штат. Особенно это касается предприятий розничной торговли, которые сильно пострадали от уменьшения покупательной способности граждан ФРГ.



AP

Сокращение потребления, высокие цены на энергию, а также неопределённость дальнейшего экономического развития страны вынуждают немецкие предприятия к пересмотру своей кадровой политики и сокращениям, пишет Handelsblatt. В октябре «барометр занятости» по Германии упал до рекордной отметки — 97,7 пункта. Это самое низкое значение с 2021 года. В опросе, проведённом немецким Институтом экономических исследований, участвовали 9000 предприятий.

Компаний, которые собираются увольнять работников, больше, чем тех, которые планируют трудоустраивать новых специалистов, объясняет немецкое издание. К примеру, глава немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер считает такую программу по экономии необходимой. По его словам, за последнее десятилетие рынок химической промышленности не сильно вырос, а высокие цены на энергию и директивы ЕС подрывают конкурентоспособность предприятия. В связи с этим нужно бережливее расходовать средства, так что концерн не исключает возможности сокращений.

Ассоциация работодателей Gesamtmetall недавно также опубликовала опрос среди 1400 компаний — членов организации, по результатам которого каждое третье предприятие собирается увольнять работников в связи с изменившейся экономической обстановкой. Особенно это касается автомобильной, металлургической промышленности и сферы поставок.

Для предприятий, работающих в сфере розничной торговли, ситуация складывается самым неблагоприятным образом. Сокращение покупательной способности граждан Германии создаёт для них проблемы, так что компании собираются проводить сокращения. В сфере услуг существует тенденция к найму новых работников, но уже не такая выраженная, как в прошом месяце. «Кадровых импульсов» не стоит ожидать и от строительной отрасли.

Но не все компании спешат с увольнениями, отмечает издание. Несмотря на неопределённость нынешней ситуации, они боятся потерять квалифицированных сотрудников, которых потом, когда бизнес снова наладится, не получится вернуть обратно. Так что в целом на рынке труда всё же царит осторожность, отмечают эксперты из Института экономических исследований.