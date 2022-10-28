 

Сара Джессика Паркер трогательно поздравила единственного сына с 20-летием

28.10.2022, 19:55, Разное
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Сегодня старшему сыну Сары Джессика Паркер и Мэттью Бродерика — Джеймсу — исполнилось 20 лет. По особому случаю звезда “Секса в большом городе” опубликовала в своем блоге несколько детских фотографий юноши и сопроводила пост трогательным поздравлением. 

28 октября 2022 года. Это случилось 20 лет назад в этот день. Плиты сдвинулись. Все чувства, которые я знала, стали более глубокими, сильными, окрашенными в блестящие краски. Сегодня этот калейдоскоп с воспоминаниями крутится. Со всеми прекрасными переменами и перспективами, что ты принес в нашу жизнь. С днем рождения, мой сынок. Я так люблю тебя. Мама, – написала Сара Джессика.

Отметим, что помимо сына Джеймса в семье Паркер и Бродерика еще двое детей — 13-летние дочери Марион и Табита, с которыми знаменитые родители недавно появились на премьере сиквела легендарного фильма “Фокус-покус”. 

В мае Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик отметили 25-ую годовщину брака. Актеры познакомились на одной из нью-йоркских вечеринок в далеком 1991 году. До встречи с актером Сара встречалась с “плохим парнем” Голливуда Робертом Дауни-младшим, а также с сыном 75-го президента США Джоном Кеннеди-младшим. В 1992 году Паркер и Бродерик впервые пошли на романтическое свидание. Пара сыграла свадьбу 19 мая 1997 года в синагоге в районе Нижнего Ист-Сайда, Нью-Йорк.

Эта осень не была для Сары Джессики легкой. В конце сентября актриса потеряла любимого отчима на 77-м году жизни. 


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