Молодожены Виктория Синицина и Никита Кацалапов: 10 коротких вопросов

Самое лучшее событие в году: свадьба или золото в Пекине?

Виктория: Оба события очень важны для нас и их сложно сравнивать. И свадьба, и золото в Пекине сделали этот год очень насыщенным, а нас – невероятно счастливыми.

Никита: Согласен с Викой. Добавил бы к этим событиям еще и олимпийское серебро в личном турнире, оно подарило много счастливых эмоций.

Если бы можно было выбрать любую песню, под какую композицию поставили бы произвольную программу?

Виктория: Я бы выбрала “Лебединое озеро”. Забавно, что я давно мечтала поставить программу под эту композицию, а уже в этом году сыграла роль Одетты в одноименном шоу Татьяны Навки. Интересно было бы покататься и под музыку к фильму “Список Шиндлера”. Такие композиции могут казаться заезженными, но фигуристам всегда интересно проживать их на льду по-своему.

Никита: Идей много! Но знаю наверняка, что это был бы саундтрек к классному фильму с очень характерными героями.

Перед выходом на лед я всегда…

Виктория: Смотрю Никите в глаза. Очень заряжаюсь от него правильным настроем и делюсь своей энергией в ответ.

Никита: Держу Вику за руки. Это очень здорово настраивает меня перед выходом на лед.

Больше всего в одиночестве я люблю заниматься..

Виктория: Отдыхать. Очень люблю проводить время в одиночестве, отдыхать от суеты и думать о чем-то важном. Могу одна сходить в кино, а могу поваляться дома и почитать, посмотреть сериал.

Никита: Люблю поиграть в доту. Игры помогают эмоционально разрядиться.

Момент, когда вы поняли, что больше не просто партнеры на льду?

Виктория: Мы много времени проводили вместе, помогали друг другу, проявляли заботу. В какой-то момент мы почувствовали, как сильно сблизились и как важно нам оставаться рядом друг с другом и дальше.

Никита: Конкретный момент вспомнить сложно, потому что поняли мы это довольно давно. Правда, долгое время мы были сконцентрированы на спорте и уделяли ему все свое внимание. Но, главное, мы осознали, что испытываем друг к другу прекрасные взаимные чувства.

Вы удивитесь, когда узнаете, что Никита умеет…

Виктория: Он умеет все. Никита такой человек, что, если он поставит перед собой цель, то закроет глаза на какие-либо препятствия к ней.

Вы удивитесь, когда узнаете, что Вика не умеет…

Никита: Я бы как раз удивился, если бы узнал, что она чего-то не умеет.

Самое необычное свидание?

Виктория: Полет на вертолете, который Никита организовал в мой день рождения.

Никита: Или полет на воздушном шаре – его мне подарила Вика, и мы вместе полетали

Самый дорогой подарок друг для друга.

Виктория: Если мы говорим о подарке, который дорог в финансовом плане, то это помолвочное кольцо.

Никита: А если речь о том, что дорого сердцу, то я вспомнил открытку, которую Вика когда-то подарила мне. Простая открытка с очень важными словами, которые так запали в душу.

О чем мечтаете теперь, после медалей, завоеванных в Пекине?

Никита и Виктория: Мы мечтаем о многом, но своими мечтами предпочитаем не делиться. Надеемся, что все случится, и тогда мы обо всем с удовольствием расскажем.