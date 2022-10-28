Мнение: Козни Запада…

Повторюсь, речь Владимира Путина на Валдайком форуме не читал и не слушал. Хотя, возможно, это не правильно. Потому что, если ты не собираешься валить из страны, а намерен оставаться в России, все-таки надо знать, что говорит президент твоей страны. Что бы знать, что ждать, к чему готовиться.

Добрые люди кинули ссылку на краткое содержание вчерашней речи президента России.

– Я всегда верил и верю в силу здравого смысла.

– Игра Запада кровавая, опасная и грязная.

– Запад всегда играет на обострение: разжигание войны на Украине, обострение ситуации вокруг Тайваня, усиление энергетического кризиса и разрушение газопроводов.

– Запад насаждает потребительские стереотипы, чтобы расширить рынки сбыта своей продукции.

– Упрощение и стирание различий стали сущностью современного Запада, в этом есть меркантильный интерес.

– Новым центрам мироустройства и Западу придется начать разговор о будущем, чем раньше – тем лучше.

– Предложения России по укреплению доверия отшвырнули в сторону.

– Уверенность в своей непогрешимости — это очень опасное состояние, от него один шаг от уничтожения тех, кто им не нравится

– До сжигания книг дошли нацисты. Сейчас до запрета Достоевского докатились западные отцы либерализма.

– Нельзя же все сваливать на козни Кремля.

отсюда

В общем, если я правильно понял Путина из тезисов, что мне прислали, Запад очень коварен и не устает строить козни России. И игнорирует благие намерения России. До сжигания книг дошел. До запрета Достоевского докатился. И все сваливает на козни Кремля.

Я правильно понял президента? Ничего не упустил?

Фотография отсюда

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