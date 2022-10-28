Мнение: Козни Запада…
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Повторюсь, речь Владимира Путина на Валдайком форуме не читал и не слушал. Хотя, возможно, это не правильно. Потому что, если ты не собираешься валить из страны, а намерен оставаться в России, все-таки надо знать, что говорит президент твоей страны. Что бы знать, что ждать, к чему готовиться.
Добрые люди кинули ссылку на краткое содержание вчерашней речи президента России.
– Я всегда верил и верю в силу здравого смысла.
– Игра Запада кровавая, опасная и грязная.
– Запад всегда играет на обострение: разжигание войны на Украине, обострение ситуации вокруг Тайваня, усиление энергетического кризиса и разрушение газопроводов.
– Запад насаждает потребительские стереотипы, чтобы расширить рынки сбыта своей продукции.
– Упрощение и стирание различий стали сущностью современного Запада, в этом есть меркантильный интерес.
– Новым центрам мироустройства и Западу придется начать разговор о будущем, чем раньше – тем лучше.
– Предложения России по укреплению доверия отшвырнули в сторону.
– Уверенность в своей непогрешимости — это очень опасное состояние, от него один шаг от уничтожения тех, кто им не нравится
– До сжигания книг дошли нацисты. Сейчас до запрета Достоевского докатились западные отцы либерализма.
– Нельзя же все сваливать на козни Кремля.
отсюда
В общем, если я правильно понял Путина из тезисов, что мне прислали, Запад очень коварен и не устает строить козни России. И игнорирует благие намерения России. До сжигания книг дошел. До запрета Достоевского докатился. И все сваливает на козни Кремля.
Я правильно понял президента? Ничего не упустил?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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