 

Чтобы помнили: военный эксперт призвал увековечить память о бойце ЧВК «Вагнер» Мартинкяне 

28.10.2022, 19:33, Разное
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Потомки должны помнить людей, таких как Александр Мартинкян, который отдал свою жизнь во благо Родины. Об этом заявил военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин. 

Он прокомментировал церемонию прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» Мартинкяном, которая состоялась 28 октября в Минеральных Водах. По словам Суконкина, именами таких героев необходимо называть улицы в российских городах. 

«Может быть, когда-нибудь, можно будет рассказать о нем и его работе более подробно, сейчас же я могу сказать только одно: именами таких людей впору называть улицы и проспекты, им нужно ставить памятники, чтобы современники и потомки помнили об их подвигах, совершенных во благо России. Чтобы помнили», — написал Суконкин в своем Telegram-канале. 

Родные и близкие Мартинкяна собрались на городском кладбище в Минеральных Водах, чтобы провести героя в последний путь. Бойца ЧВК «Вагнер» похоронили с воинскими почестями, в присутствии его родственников и боевых товарищей. 

Мужчина погиб в результате тяжелого ранения, полученного в бою за Донбасс. Известно, что Мартинкян посмертно был награжден орденом Мужества и звездой Героя ЛНР. 


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