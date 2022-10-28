Чтобы помнили: военный эксперт призвал увековечить память о бойце ЧВК «Вагнер» Мартинкяне

Потомки должны помнить людей, таких как Александр Мартинкян, который отдал свою жизнь во благо Родины. Об этом заявил военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин.

Он прокомментировал церемонию прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» Мартинкяном, которая состоялась 28 октября в Минеральных Водах. По словам Суконкина, именами таких героев необходимо называть улицы в российских городах.

«Может быть, когда-нибудь, можно будет рассказать о нем и его работе более подробно, сейчас же я могу сказать только одно: именами таких людей впору называть улицы и проспекты, им нужно ставить памятники, чтобы современники и потомки помнили об их подвигах, совершенных во благо России. Чтобы помнили», — написал Суконкин в своем Telegram-канале.

Родные и близкие Мартинкяна собрались на городском кладбище в Минеральных Водах, чтобы провести героя в последний путь. Бойца ЧВК «Вагнер» похоронили с воинскими почестями, в присутствии его родственников и боевых товарищей.

Мужчина погиб в результате тяжелого ранения, полученного в бою за Донбасс. Известно, что Мартинкян посмертно был награжден орденом Мужества и звездой Героя ЛНР.