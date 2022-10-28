Прототип вечного двигателя в Сколково сломался из-за срыва поставки дров

Одна из новейших опытных разработок Инновационного центра «Сколтех», двигатель Perpetuum Mobile Russo вышел из строя из-за срыва в поставке топлива.

По задумке разработчиков, получивших на реализацию 146 миллионов рублей, машина должна переливаться триколором, подсвечивать буквы «Слава России» и каждые три часа играть гимн без каких-либо внешних затрат энергии, тем самым символизируя незыблемость и вечность России, а также её автономность от мира.

Куратор проекта Василий Стропало сообщил, что опытный образец ещё не доработан – КПД пока далёк от 100%, но его постоянно повышают и с учётом темпов несомненно достигнут целевого показателя.

– Изначально дополнительную энергию вырабатывала динамо-машина, ручку которой непрерывно крутили двое младших научных сотрудников или солдаты-срочники, – говорит он. – Когда технологию усовершенствовали, потребность в динамо-машине отпала – для поддержания непрерывной работы «Вечной России» хватало лишь четырех кубометров дров в день. Это не первый наш проект в этой сфере – ранее мы совместно с КАМАЗом разработали электробус, работающий на дизеле.

Однако в нынешней ситуации, после того как из-за санкций в концерн перестала поставляться швейцарская сосна, аппарат перестал работать. Сейчас срочно разрабатываются отечественные аналоги топлива для вечного двигателя, но по самым оптимистичным расчетам, наладить их производство удастся не ранее, чем через три года.

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