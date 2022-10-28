 

Директор «Москвича» рассказал о планах по выпуску автомобилей с восточным партнером

28.10.2022, 19:26, Новости дня
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Автомобильный завод «Москвич» займется крупноузловой сборкой машин вместе с «восточным» партнером, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.

«На первом этапе произвести автомобиль собственной разработки в столь короткие сроки невозможно, и ни в каких условиях сделать так нельзя. Соответственно, на первом этапе это будет крупноголовая сборка с нашим восточным партерном, 2023 и 2024 год тоже будет крупноузловая, но уже с элементами локализации тех или иных компонентов», – сказал Пронин в эфире «Москва 24», передает ТАСС.

Он добавил, что ведется работа по созданию собственного автомобиля, он будет разрабатываться «с нуля», а в 2025 году планируется его запустить.

В начале октября автозавод «Москвич» начал прием заявок потенциальных дилеров, планируется открыть центры в 23 городах России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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