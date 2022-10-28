 

Пентагон: США вскоре завершат подготовку украинцев к использованию комплексов ПВО NASAMS

28.10.2022, 19:26, Новости дня
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В ближайшее время завершится подготовка украинцев к использованию комплексов ПВО NASAMS, сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

«Тренировочная миссия есть», – передает ее слова ТАСС. Сингх добавила, что скоро подготовка будет завершена и украинцы смогут воспользоваться этими комплексами, однако сроки она назвать не может из-за соображений безопасности.

Напомним, 26 октября Соединенные Штаты передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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