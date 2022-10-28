Премьер Италии Мелони попросила обращаться к ней в мужском роде

Первая женщина, ставшая премьером Италии Джорджа Мелони, заявила, что обращение к ней в ее новом статусе должно проходить в мужском роде.

К новому премьеру необходимо обращаться «синьор председатель Совмина», передает ТАСС со ссылкой на заявление циркуляра итальянского правительства.

В официальных бумагах слово «почтенный/почтенная» – onorevole (в итальянском оно звучит в обоих родах одинаково) также следует употреблять к новому премьеру.

Отмечается, что Мелони отказывалась от перевода устоявшихся в мужском роде названий должностей в женский.

В конце октября по поручению президента Италии Серджо Маттареллы лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила состав нового правительства.

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