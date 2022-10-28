Куркума снижает уровень ферментов, вызывающих воспаление: шесть специй, облегчающих боль в суставах

Боль в суставах – явление, которое доставляет массу неудобств. Хотя врач может прописать лекарства для контроля воспаления, есть дополнительные способы, которые помогут вам успокоить боль в воспаленных суставах. Один из рекомендуемых шагов — включить противовоспалительные специи в свой ежедневный рацион.

Куркума снижает уровень ферментов, вызывающих воспаление

Согласно ряду исследований, куркумин (активный ингредиент куркумы) помогает уменьшить воспаление в организме. Эта специя, традиционно используемая в карри, также снижает уровень определенных ферментов в организме, вызывающих воспаление. Эксперты рекомендуют проверять содержание куркумина в продукте перед его использованием, отмечая, что он составляет всего около 2-6 процентов куркумы. Также подчеркивается, что высокие дозы куркумы разжижают кровь и могут негативно повлиять на работу ЖКТ.

Чили облегчает боль

Чили — это не просто острое дополнение к блюдам из мяса и морепродуктов, супов и тушеных блюд. Не существует конкретной рекомендуемой дозы перца чили для борьбы с воспалением, но чем острее перец чили, тем больше в нем содержится капсаицина, который позволяет снять болезненные ощущения!

Обратите внимание: потребление слишком большого количества капсаицина может быть опасным, поэтому прислушивайтесь к своему организму и старайтесь включать в свой рацион небольшое количество специй.

Гвоздика помогает снять боль и воспаление

Гвоздика содержит эвгенол — биоактивный компонент растительного происхождения, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Чтобы включить гвоздику в свой рацион, диетологи предлагают следующие варианты:

Добавьте от двух до четырех целых гвоздик в кастрюлю вкусного супа или тушеного мяса для здоровья и отличного вкуса. Используйте несколько целых гвоздик, чтобы придать вкус и питательные вещества горячему напитку. Лучше всего добавлять гвоздику в ситечке, чтобы вынуть ее перед употреблением напитка.

Имбирь способен справиться с различными симптомами, включая боль

На протяжении столетий люди использовали имбирь для лечения самых разных болезней и избавления от неприятных симптомов. В этом списке, например, тошнота, астма, диабет. В нескольких исследованиях было доказано, что имбирь также уменьшает боль и воспаление при ревматоидном артрите. А исследование, опубликованное в 2017 году в журнале Natural Product Research, показало, что специя может уменьшить боль и воспаление у людей с артрозом коленного сустава. Вы можете включить имбирь в свой рацион несколькими способами, в том числе в коктейлях и приправах. Однако вы должны понимать, что точное количество специи, необходимое для устранения болезненных ощущений, до сих пор неизвестно.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Семена сельдерея могут облегчить боль

Ароматные семена сельдерея, полученные из цветков растения, с древних времен использовались для избавления от боли. В одном из обзоров, который был опубликован в журнале Progress in Drug Research, отмечено: экстракт семян сельдерея способен значительно уменьшить болезненные ощущения и снять воспаление, связанные с артритом. Семена сельдерея могут также взаимодействовать с разжижающими кровь лекарствами, литием и препаратами для щитовидной железы. При употреблении любого из них важно проконсультироваться с врачом!

Корица может уменьшить повреждение свободными радикалами

Эта ароматная специя содержит коричный альдегид и коричную кислоту, которые обладают антиоксидантными свойствами, помогающими ингибировать повреждение клеток, вызванное свободными радикалами. Как и гвоздика, корица также содержит противовоспалительный эвгенол. Корицей вкусно посыпать овсянку или смузи, но для терапевтической дозы этого будет недостаточно. Однако при совместном использовании в течение дня с другими антиоксидантами мы можем создать кумулятивный эффект. В качестве предупреждения: не пытайтесь увеличить дозу, проглотив чайную ложку этой специи менее чем за минуту! В исследовании, опубликованном в январе 2021 года в журнале Critical Care Medicine, сообщается, что существует высокий риск аспирации, что иногда приводит к острой дыхательной недостаточности и необходимости вентиляции легких, если корица употребляется в избытке.

Специи не заменяют лекарство

Боль в коленях можно облегчить несколькими естественными способами. Но вам не стоит забывать о том, что специи и травы могут использоваться только в качестве дополнения к лекарственным препаратам, выписанным лечащим врачом! И еще один важный момент: использование альтернативных препаратов для лечения всех типов воспалений следует обсудить с доктором.