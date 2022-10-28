Будет лучше любого аптечного продукта: как сделать самостоятельно масло для ногтей и правильно им пользоваться

Когда речь заходит об уходе за ногтями, то женщины прежде всего задумываются о своей коллекции разноцветных лаков. Они редко вспоминают о красоте и здоровье кутикулы. А ведь состояние этой части ногтя очень важно и его нельзя недооценивать. Поэтому ваш косметический арсенал следует пополнить маслом для кутикулы. Этот продукт необязательно покупать в аптеке, вы можете приготовить его дома. В статье мы расскажем, как сделать самостоятельно масло для кутикулы.

Почему важно здоровье кутикулы

Ноготь окружен несколькими слоями кожи. По бокам от него расположен ногтевой валик, а у основания находятся ногтевая складка и кутикула, которые накладываются друг на друга.

Эти слои кожи выполняют защитную функцию. Они оберегают ногтевую пластину от неблагоприятных внешних воздействий. Если здорова кутикула, то здоров и ноготь.

Многие женщины срезают или отодвигают вниз кутикулу из эстетических соображений. Это большая ошибка. Даже если вы хорошо размягчили кожу, такая процедура может привести к проникновению бактерий и грибков в ногтевое ложе. Ведь срезая кутикулу, вы удаляете защитный барьер.

Зачем нужно масло

Кутикула часто испытывает неблагоприятные воздействия. Ей приходится контактировать с моющими и чистящими бытовыми средствами, а также с хлорированной водой. Летом на нее негативно влияет ультрафиолетовое излучение, а зимой – низкие температуры. В результате кутикула пересыхает.

Масло для ногтей питает и увлажняет кутикулу. Этот продукт делает ногтевую пластину более крепкой и предотвращает ее ломкость.

Кроме этого, масло продлевает долговечность маникюра. На здоровых ногтях лак держится дольше. Он не трескается и не отслаивается.

Растительные масла – главный компонент

Основными компонентами любого увлажняющего продукта для ногтей являются растительные масла. Они богаты питательными веществами.

Вы можете приготовить уходовое средство для кутикулы на основе следующих растительных масел:

кокосового; арганового дерева; оливкового; дерева ши; миндального; персикового; подсолнечного; жожоба; марулы; шиповника; виноградных косточек.

Эти масла являются одними из лучших источников полифенолов, витамина E, аминокислот, антиоксидантов и жирных кислот.

При приготовлении средства для ногтей вы можете использовать одно из перечисленных масел или смесь нескольких продуктов.

Можно ли добавлять эфирные масла

В средство для ногтей можно добавлять эфирные масла. Некоторые из них не только придают продукту аромат, но и полезны для здоровья. Например, эфиры лаванды, мирры, эвкалипта и ладана обладают противогрибковыми, противовоспалительными и антисептическими свойствами.

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Однако следует помнить, что растительные эфиры могут раздражать кожу. Поэтому их можно использовать только в разбавленном виде. На 100 мл масла-носителя можно брать не более 10 капель растительного эфира.

Выбирайте только нерафинированные эфирные масла холодного отжима. В них максимально сохранены питательные вещества, которые приносят пользу ногтям.

Что вам понадобится

Подготовьте следующие ингредиенты:

растительное масло-носитель – 10 частей; эфирное масло – 1 часть.

Если вы используете не одно, а несколько масел-носителей, то берите их в равных частях.

Вам также понадобится флакон с колпачком, маленькая воронка, мерная ложка, пипетка и медицинский спирт.

Как приготовить масло для ногтей

Весь процесс приготовления масла займет у вас не более 5 – 10 минут.

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Тщательно очистите флакон. Залейте его спиртом и несколько раз встряхните. Вылейте жидкость и дайте ее остаткам полностью испариться.

Теперь налейте во флакон растительное масло-носитель (или смесь нескольких продуктов). Добавьте растительный эфир. Плотно закройте флакон крышкой. Несколько раз встряхните емкость, чтобы ингредиенты хорошо перемешались.

Масло для ногтей готово! Оно сохраняет годность в течение 6 месяцев.

Как использовать продукт

Перед нанесением продукта ваша кожа должна быть сухой и чистой. Вымойте руки теплой водой с мягким мылом. Тщательно высушите кожу.

Нанесите небольшое количество приготовленного масла на каждый ноготь. Хорошо вотрите его в ногтевую пластину, кожу и кутикулу. Это масло для ногтей можно использовать не только на руках, но и на ногах.

Чтобы добиться быстрых результатов, используйте масло каждый день. Лучше всего проводить эту процедуру перед сном. Включите ее в свой вечерний уход за кожей.

Наносите небольшое количество масла до и после маникюрных процедур. Обязательно используйте этот продукт после удаления лака. Жидкость для снятия эмали содержит химикаты, которые пересушивают ногти, поэтому кутикулы нуждаются в дополнительном увлажнении.

Когда нельзя применять масло

Масло для ногтей не используют при грибковых и гнойничковых инфекциях. Иначе оно будет питать вредоносные микроорганизмы. После полного излечения инфекции вы можете возобновить применение продукта, это поможет вам восстановить кутикулу.

Заключение

Домашнее масло для ногтей лучше, чем фабричные продукты. Оно не содержит синтетических веществ, которые могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции. Это безопасное и полезное средство, которое можно легко сделать своими руками.