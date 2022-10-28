Мнение: О жёстком ультиматуме Зеленскому

Вот это уже по-настоящему сурово…

Опять выпустили на сцену зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. А что, очень удобно. С одной стороны, чиновник высокого ранга, практически заместитель президента «по безопасности», в некотором смысле — доверенное лицо. А с другой… репутация-с!

То есть, при желании можно всё.

Но — к ультиматуму.

В своём ТГ-канале Дмитрий #Медведев выступил очень мощно. Впрочем, как всегда.

«Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. Тогда и со светом [в Киеве] наладится», — сообщил он, как отрезал. Ёмко, чётко и по делу. Капитуляция в обмен на энергоснабжение.

Ну и попутно — предостережение всем европейским «ходатаям» за Украину. «Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины», — сурово и со знанием дела предупредил зампред Совбеза. Видимо, «Гераней» у России ещё много, да и ломать — не строить.

Короче, свет — не право, а привилегия. © И вообще…

Но просто интересно, а какого ответа ждёт Дмитрий Медведев на свои слова? Что украинский президент Владимир Зеленский в следующем вечернем обращении скажет, мол, «мы как ответственная власть не можем допустить, чтобы рідна ненька погрузилась во тьму, чтобы сограждане замерзли этой зимой, а потому поддаёмся на шантаж признаём все условия российского ультиматума»? Или что в Киеве устроят анти-Майдан, скинут Зеленского и позовут на Банковую известного кума Виктора Медведчука?

На что он рассчитывает?

—