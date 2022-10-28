 

“Семья года”: Николаев и Проскурякова разошлись как чужие после 12 лет брака

28.10.2022, 18:55, Разное
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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова в браке 12 лет. Пара является одной из гармоничных пар российского шоу-бизнеса, но при этом их часто обсуждают в Сети в неприглядном свете.

Поклонники уверены, что в браке 62-летнего музыканта и 39-летней певицы не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Возможно, Николаев и Проскурякова просто не выносят сор из избы.

На днях новым поводом для обсуждений стало их совместное выступление. На сцене они разошлись, будто не пара вовсе, а незнакомцы, которые поют врозь.

Николаев и Проскурякова выступили на премии “Семья года – 2022”, которая посвящена многодетным семьям. У фанатов создалось ощущение, что Игорь Николаев адресовал фразу “в этом мире я живу для тебя” не Юлии Проскуряковой, а своей бывшей супруге Наташе Королевой. Николаеву в последнее время все чаще приписывают ностальгию по бывшей возлюбленной, ведь именно она стала его первой музой, которая вознесла его творчество на пьедестал.

Несмотря на слухи и домыслы, фанаты в комментариях осыпали пару комплиментами. Многие заметили, что Николаев и Проскурякова похорошели и стали выглядеть еще лучше. “Какие вы классные!”; “Приятно вас видеть!” – написали фолловеры.


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