 

“Жаждет крови”: судебные распри вдовы Баталова катятся к приговору

28.10.2022, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Судебные разбирательства вдовы Алексея Баталова Гитары Леоненко с юристом Михаилом Цивиным и его меной Натальей Дробиной. За скандалом в звездной семье до сих пор следит вся страна, ведь проблема так и повисла в воздухе.

Юрист Сергей Донцов напомнил, что скандал между вдовой Баталова и Дробиной с мужем начался с телевизионных шоу Андрея Малахова, который и всколыхнул эту тему. В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц (ст. 159 ч.4 УК РФ).

Таким образом к делу о скандале вдовы Баталова с Цивиным и Дрожжиной примешали массу ярлыков, многие из которых кажутся абсурдными и не являются верными. Цивина и Дрожжину сделали козлами отпущения, благодаря телепередачам и иным способам распространения информации.

По словам юриста, именно телевизионное расследование (за 1,5 года свыше 50 эфиров) сформировало некое общественное мнение о якобы корыстной цели супружеской пары, вводя вдову Баталова в заблуждение о том, что имущество ее и ее дочери Марии переходит по договору ренты в собственность Дрожжиной в обмен на ренту в виде денежной выплаты.

Между тем, дело катится к приговору, и “общественное мнение жаждет крови”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03.22 / Москва помогает бизнесу наладить логистику в условиях санкций

03.09.20 / Маска, я тебя знаю: Кейт Бланшетт, Тильда Суитон и другие звезды на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

28.07.20 / Как шотландский криптозоолог побывал в другой реальности

20.12.20 / Обязанность россиянок рожать до 27 лет, смелый депутат Госдумы против Европы, новое дело против Навального и назначение Исинбаевой в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

21.06.22 / Мнение: Чем Россия ответит Литве?

23.07.22 / Средняя дальность полета желтолихорадочного комара составляет 106 метров

01.12.21 / Градский похоронен на Ваганьковском кладбище около могил Мизери и Черных

22.04.22 / Мнение: Блокада Азовстали

13.04.22 / 5 причин посмотреть сериал “The Телки”

04.03.22 / Последний довод

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика