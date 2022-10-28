Депутатский уклад един

Уральский единоросс 29 лет держал в страхе четырехтысячный поселок, его обвиняют в создании банды, которая убивала людей.

«Но однажды на танцах горделиво и смело к ней шикарно одетый подошел паренек из преступного мира…» — в беседке посреди соснового леса компания уже немолодых мужчин поет песни. За столом — выпивка, салаты и икра. С гитарой — депутат Артемовской городской думы от «Единой России» Геннадий Виноградов. В какой-то момент он забывает слова, и сидящий рядом с ним глава Артемовского Константин Трофимов, усмехаясь, говорит:

— Да, короче, полюбили они друг друга.

— Да, ***, там было серьезно все, — отвечает депутат.

— Ну отец там что-то поругал их…

— Короче, они спалились *** вместе с этим парнягой. И вот уже суд идет, ***! ***!

27 октября Свердловский областной суд вынесет приговор по уголовному делу против Геннадия Виноградова и его сына Романа. Их обвиняют в трех убийствах, покушениях (в том числе на журналистов), незаконном ношении оружия, поджогах автомобилей и мошенничестве. Преступления, по версии следствия, они совершали с 1994 по 2021 год, а «спалились» на убийстве, совершенном еще 19 лет назад.

Виноградов, по версии следствия, может быть причастен к созданию в Артемовском городском округе Свердловской области банды с десятками бойцов, которые держали местное население в страхе. С теми, кто ему перечил, жестоко расправлялись.

Криминальная драма на Среднем Урале.

«Рядом с трупом бегали собаки»

Просторный зал Свердловского областного суда заполняется журналистами, свидетелями и родственниками потерпевших, многих из которых уже нет в живых. Сам Виноградов в белой рубахе сидит во втором ряду, за адвокатами, которых у него и его сына четверо. Ведет себя спокойно, будто не веря в возможность обвинительного приговора. Хотя в суде звучат ужасающие истории.

В апреле — мае 1994 года, по версии следствия, у Виноградова и его соратников возник конфликт с представителями группировки «Синие», имевшей влияние не только в Артемовском округе, но и во всей Свердловской области. Друг «виноградовских» Павел Панчеха убил члена «Синих» Евгения Журавлева, который до этого изрезал ему лицо. «Синие» пытались найти Панчеху, но безуспешно.

Поняв, что за его людьми охотятся, Виноградов, по версии обвинения, якобы решил действовать на опережение.

Как это происходило, теперь рассказывают свидетели с обеих сторон.

— 2 мая 1994 года за мной вечером приехал брат Коля на синей «девятке». Сказал, что звонил Виноградов, надо к нему подъехать на Ключевскую. Подъехали, там стояла машина [одного из членов «виноградовской» группировки] Барнева, «классика» с квадратными фарами. Братья Андрей и Сергей Барневы тоже были там, а еще Александр Аббасов, — говорит вставший за трибуну свидетель Михаил Кузьминых. — Виноградов сказал, что нужно поехать на плотину, и сел в машину моего брата, а я — в машину Барнева. Остальные тоже расселись — получилось по три человека в машине. В руках Виноградова был автомат, у Аббасова — ружье. Мы подъехали к плотине, навстречу шла иномарка, потом она приняла вправо и остановилась. Аббасов сказал остановиться. Машина брата тоже остановилась. Я услышал автоматную очередь. Аббасов тоже выскочил и начал стрелять. Для меня эта ситуация была неожиданной, я испугался. Машина брата проехала вперед, потом развернулась и уехала вдоль берега. Аббасов находился у берега, я слышал одиночные выстрелы. Через какое-то время иномарка загорелась. Аббасов сел к нам в машину снова и попросил отвезти до Коровьего моста, где он вышел.

Убитыми оказались жители Красногвардейского Валерий Ветлугин и Игорь Коростелев. Еще двум приехавшим вместе с ними мужчинам — Алексею Гольцеву и Сергею Сорокину — удалось убежать.

— Когда мы проезжали плотину, там стояли две машины, темная и белая с квадратными фарами. Они ослепили нас дальним светом, — рассказывает о произошедшем Алексей Гольцев на суде. Даже спустя 28 лет при воспоминании о событиях на плотине у него трясутся руки, и от нервов он водит пальцем по абсолютно белому листку бумаги. — Я притормозил, сразу же началась стрельба. Машину увело вправо, мы вышли все. Я побежал вправо вдоль дворов. Пару раз я оборачивался, видел Ветлугина. Потом я перелез через забор, его уже не было видно. Я спрятался в сарае. Ранение было в руку и в ягодицу. Сначала даже не заметил, утром уже был в больнице, там мне сделали операцию. Меня спасло то, что сарай был не закрыт.

Из предварительных показаний Гольцева, которые он в суде полностью подтвердил: «После того как водитель первой встречной машины ослепил меня, в нашу сторону раздалось не менее 4–5 выстрелов с близкого расстояния. Лобовое стекло «Мазды» покрылось трещинами. Я пригнулся и почувствовал удары и боль от огнестрельных ранений в левую руку и ягодицу. Ветлугин Валерий сообщил, что его «зацепили», то есть ранили. После того как выбежали из машины, куда делись Коростелев и Сорокин, я не заметил, а мы с Ветлугиным Валерой побежали вдоль пруда по улице Шмидта. На бегу я успел обернуться и увидел, что к обстрелянной «Мазде» подошло не менее 5–6 человек. Ветлугин сказал, что его ранили, я сказал ему следовать за мной. Я бежал впереди. Одна из машин, стоявших у плотины, поехала за нами. [Я перепрыгнул через забор и спрятался в сарае.] Уже сидя в сарае, я слышал звук, что машина подъехала, остановилась, потом раздались выстрелы, далее — звук закрывающихся багажника и дверей. Машина уехала. После этого Ветлугина я больше не видел».

Тело Ветлугина не найдено до сих пор. По показаниям свидетелей, после расстрела его труп «виноградовские» якобы загрузили в багажник и увезли в сторону пруда Шайтанка, расположенного на окраине поселка.

— Утром я побежал на берег пруда и увидел своего брата, Игоря Коростелева. Он лежал лицом вниз, тело было наполовину в воде. Сзади у него был вырван кусок черепа, я увидел его мозг. Меня шокировало, что вокруг тела бегали собаки, и они уже успели его погрызть. Люди отгоняли собак, — вспоминает на суде младший брат погибшего Алексей Коростелев.

Тактика защиты — дискредитировать убитых. Адвокат Виноградова неоднократно отмечает, что у них были проблемы с законом. «На этот вопрос отвечать не надо, — говорит судья на очередной вопрос от адвоката не по теме. — Вот не хотелось мне при присяжных об этом говорить. Я же предупреждал, что не нужны вопросы о том, за что именно привлекался, как часто».

По словам Михаила Кузьминых, у Виноградова тогда, в 90-х, было около 15 бойцов, готовых собраться по первому требованию.

— Мы ездили с ним для силовой поддержки, но никто не ожидал, что он начнет убивать. Виноградов был лидером. Почему именно он? Хорошо поставлен удар. Виноградов хорошо дрался, мог любого избить. Люди к нему обращались с любыми проблемами, и он мог их решить, — говорит Михаил.

— Вам Виноградов или его родственники какие-либо угрозы высказывали, чтобы вы не рассказывали в суде о произошедшем? — спрашивает прокурор.

— Нет, — отвечает Кузьминых после длительной паузы, слегка протягивая это слово, словно заставляет себя его произнести.

— Вас опрашивали после той ночи?

— Нет.

— А почему вы столько лет об этом молчали?

— Никто не спрашивал.

В суде рассматривают и другие эпизоды: например, по версии обвинения, в 2003 году Роман Виноградов и Александр Аббасов якобы убили предпринимателя Андрея Буксина, который хотел приобрести здание комбината «Эра», чтобы открыть там бар. Этим же зданием интересовался и Виноградов. В сентябре 2003 года Буксина подкараулили у подъезда его дома на Станочников, 11. Роман Виноградов и Аббасов, как предполагает следствие, подошли к Буксину с двумя обрезами и ножом. Почти в упор они сделали несколько выстрелов картечью в грудь мужчине, а когда он упал на ступеньки, Виноградов подошел и ударил его четыре раза ножом, а потом перезарядил обрез и выстрелил в голову.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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