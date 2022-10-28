 

SVT – западные СМИ при освещении конфликта на Украине «сами не знают, где правда, а где ложь»

28.10.2022, 18:48, Разное
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Западные СМИ сами не знают, где правда, а где ложь при освещении спецоперации РФ на Украине, передаёт телеканал SVT. К такому выводу пришли шведские учёные в новом исследовании, проанализировав правдоподобность источников средств массовой информации. Как сообщается, журналисты не брезгуют ссылаться на анонимные учётные записи в социальных сетях, потому что считают Россию «производителем дезинформации и пропаганды».


AP

Откуда шведским СМИ знать, где правда, а где ложь в конфликте на Украине? Так звучит один из вопросов нового доклада учёных Института медиаисследований. Отчёт был составлен исходя из сообщений основных шведских СМИ о четырёх примечательных событиях первых шести недель спецоперации РФ на Украине. Это подрыв роддома в Мариуполе, наличие биологического оружия на Украине, бойня в Буче и сведения о числе потерь с обеих сторон, отмечает телеканал.

Cреди прочего в отчёте критикуется использование анонимных учётных записей в Twitter в качестве правдивого первоисточника. Поскольку шведские журналисты в основном считают Россию «производителем дезинформации и пропаганды», они чаще прибегали к использованию украинских источников, в том числе сообщениями из социальных сетей. При этом редакции не всегда называли своей аудитории имена авторов записей, пишет SVT. 

«Исследование показывает, что существуют серьёзные проблемы, когда речь идёт о критическом подходе к источникам», — отмечает один из авторов доклада, почётный профессор журналистики Университета Сёдертёрн Гуннар Нюгрен. По словам Нюгрена и доцента журналистики Стокгольмского университета Андреаса Видхольма, шведским СМИ «было трудно проверять достоверность произошедших событий», пишет SVT. 

«Нет ничего нового в том, что трудно освещать войны, в которых разная информация противопоставляется друг другу», — поясняет Нюгрен и объясняет это тем, что проверка фактов часто предоставляется иностранным СМИ. «Более 90 процентов сообщений поступает из Швеции, а не на местах в самой Украине. Таким образом, вы зависите от международных информационных агентств и СМИ», — заявил эксперт, добавив, что новости проходят несколько этапов фильтрации, прежде чем они достигают аудитории в Швеции, резюмирует SVT.

 


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