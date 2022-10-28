 

Дело о стрельбе на съемках с участием Алека Болдуина передали прокурору

28.10.2022, 18:35, Разное
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Газета Los Angeles Times со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико пишет, что полиция завершила расследование инцидента с участием актера и многодетного отца Алека Болдуина. Напомним, что тот случайно застрелил женщину-оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке фильм “Ржавчина”. Уточняется, что дело передали местному прокурору.

Окружной прокурор и ее команда приступят к тщательному изучению информации и доказательств, чтобы принять продуманное и своевременное решение о предъявлении обвинений, — сообщили в канцелярии офиса шерифа.

В отчете правоохранителей не уточняется, определили ли следователи наличие достаточных доказательств для предъявления уголовных обвинений. Ранее полиция заявила, что только Алек несет ответственность за случившееся и что выстрел якобы был не случайным.

Галина ХатчинсАлек Болдуин

Напомним, Хатчинс погибла в октябре 2021 года. В ходе съемок вестерна “Ржавчина” Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми. 

Ранее стало известно, что Болдуин продолжит работать над фильмом “Ржавчина” (Rust) после заключения соглашения с семьей погибшей. По нему исполнительным продюсером “Ржавчины” станет Мэттью Хатчинс, муж погибшего оператора. Актерский состав останется прежним.

Я не заинтересован в обвинении или возложении вины [на продюсеров или Болдуина]. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. И я рад, что продюсеры и развлекательное коммьюнити собрались вместе, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины, – заявил Хатчинс.

Съемки фильма возобновятся в январе 2023 года.

Съемочная группа фильма “Ржавчина”


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